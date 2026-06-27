Tak Grażyna Zielińska poznała swojego męża. Wszystko zaczęło się od teatru i... autobusu!

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-06-27 5:05

Grażyna Zielińska to jedna z wybitniejszych polskich aktorek. Choć jest głównie kojarzona z "Ranczem", gra też w innych serialach. Mało co mówi o swoim prywatnym życiu, skupia się na rolach. W rozmowie z VOX FM przyznała, jak poznała swojego męża. Zdradziła też, o co chodzi w kultowym powiedzonku o świątecznych uszkach!

Grażyna Zielińska - kim jest? 

Grażyna Zielińska to urodzona w 1952 roku polska aktorka filmowa oraz teatralna, która ukończyła wrocławską PWST. Wielką popularność i uznanie publiczności przyniosły jej charakterystyczne role drugoplanowe w hitowych produkcjach telewizyjnych. Widzowie kojarzą ją przede wszystkim z kultową kreacją babki zielarki w serialu „Ranczo”. W swojej filmografii ma również występy w takich tytułach jak „Na dobre i na złe”, „Pierwsza miłość”, „Barwy szczęścia” czy w komedii Juliusza Machulskiego „Pieniądze to nie wszystko”. Od lat zawodowo współtworzy zespół Teatru Dramatycznego w Płocku.

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Grażyna Zielińska - tak poznała swojego męża 

Grażyna Zielińska nie lubi się chwalić swoim życiem prywatnym. W rozmowie z VOX FM jednak przyznała, jak poznała swojego męża. Kryje się za tym urocza historia miłosna. 

- Mój mąż nie jest aktorem - z wykształcenia i zawodu to polonista. Poznaliśmy się w teatrze w Wałbrzychu. Ja pracowałam tam jako aktorka, a on w dziale organizacji widowni. W pewnym momencie zaprosił mnie chyba na spacer. Pamiętam, że w trakcie powiedziałam: „Ojej, jedzie autobus, biegniemy!”. A on na to odpowiedział: „Zakochani chodzą pieszo”. I tak to się zaczęło. Mogę śmiało powiedzieć, że jesteśmy porządnym, dobrym małżeństwem od 43 lat - śmiała się Zielińska.

Jak żartowała, nie wie, czy by jej mąż się z tym zgodził. 

Aktorka Grażyna Zielińska w swobodnej stylizacji, ubrana w beżową bluzkę w czarne paski, z okularami w ręku, patrząca w bok. W tle widoczny szary fragment ściany z metalowymi koszami na drobiazgi. Więcej informacji o jej życiu prywatnym znajdziesz na naszym portalu.
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Grażyna Zielińska i legenda o świątecznych uszkach 

Często w Internecie pojawiała się legenda dotycząca relacji Grażyny Zielińskiej z teściową. W tle pojawiała się historia z uszkami oraz "walką o dobre imię". 

- Opowiadam o tym w formie anegdoty, ponieważ przez lata małżeństwa te uszka stały się moją popisową potrawą. Na szczęście robię je tylko raz w roku! Jako młoda mężatka bardzo się tym przejęłam, bo bardzo chciałam dobrze wejść do nowej rodziny. W książce „Kuchnia staropolska” wyczytałam, że im zgrabniejsze i mniejsze są uszka, tym lepiej świadczy to o kunszcie gospodyni. Dlatego wyuczyłam się robić naprawdę maleńkie, zgrabne uszka. Jest przy tym mnóstwo pracy, ale przecież raz w roku dla rodziny mogę się poświęcić - podsumowała Zielińska. 

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GRAŻYNA ZIELIŃSKA