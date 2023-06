Tak gwiazdy wyglądały na próbach w Opolu! Justyna Steczkowska w odważnej panterce. Urbańska w podartych spodniach. Edyta Górniak cała na biało!

Opole 2023 to trzydniowe święto muzyki. Niedziela, 11 czerwca to ostatni dzień jubileuszowego 60. KFPP w Opolu. Festiwal zamkną dwa niesamowite koncerty, na których wystąpią największe gwiazdy polskiej piosenki. Ostatnim punktem tegorocznego festiwalu będzie koncert "Ale to już było. Jest. I będzie!". Nam udało się podpatrzeć, jak na próbach prezentowali się najpopularniejsi polscy wokaliści. Zobaczcie te zdjęcia!

Justyna Steczkowska jak pantera! Edyta Górniak na sportowo

Podczas prób do opolskich koncertów mogliśmy zobaczyć plejadę polskich gwiazd. W tym roku do Opola zawitali: Justyna Steczkowska, Edyta Górniak, Natasza Urbańska, Alicja Majewska, Piotr Kupicha i wielu innych polskich artystów. Na próbie największą uwagę przykuła stylizacja Justyny Steczkowskiej, która postawiła na długą suknie we wzór pantery. Z kolei Natasza Urbańska wybrała modne ostatnio jeansy z dziurami na kolanach. Edyta Górniak na upał wybrała biały, sportowy outfit, do tego wygodne obuwie sportowe. Uwagę zwróciły również mocne neonowe szorty lidera zespołu Feel, Piotra Kupichy!

