Święto polskiej piosenki obchodzi jubileusz. Tu narodziły się wielkie gwiazdy!

Festiwal w Opolu co roku ściąga tysiące ludzi do amfiteatru oraz miliony widzów przed telewizory. To wydarzenie skupiające w jednym miejscu najpopularniejszych polskich artystów oraz tych, którzy stawiają pierwsze kroki na scenie. Na przestrzeni lat nie raz byliśmy świadkami narodzin wielkich gwiazd. Tu swoje talenty pokazały prawdziwe legendy: Ewa Demarczyk, Kalina Jędrusik, Anna Jantar, Czesław Niemen, Krzysztof Krawczyk, Dwa Pus Jeden i wiele, wiele innych gwiazd. A samo Opole po słynnym wywiadzie Jerzego Waldorffa nazwane zostało stolicą polskiej piosenki.

Warto więc wspomnieć skąd wziął się pomysł powstania najsłynniejszego festiwalu. Otóż zaczęło się to w 1963 r. dzięki inicjatywie dziennikarzy i redaktorów Programu III Polskiego Radia: Jerzego Grygolunasa i Mateusza Święcickiego oraz ówczesnego burmistrza Opola – Karola Musioła w odpowiedzi na konserwatyzm w Polskim Radiu. Celem stworzenia festiwalu były: promocja nowych wykonawców w Polsce, promocja bardziej zróżnicowanych stylów artystycznych i konfrontacja nowych piosenek z publicznością, a także zmiana polityki repertuarowej radiowych redakcji muzycznych.

I Festiwal w Opolu mógł się nie odbyć!

Niektórzy nie do końca wierzyli, że przedsięwzięcie się uda, bo na dzień przed pierwszym festiwalem scena była w budowie, a o osobnych garderobach artyści mogli sobie tylko pomarzyć. Prac doglądał sam Karol Musioł, a architekt musiał podpisać oświadczenie, że płoty i ściany wokół się nie zawalą. Amfiteatr został na tyle ukończony, by móc pomieścić publiczność.

I tak 1. edycja festiwalu odbyła się 19 czerwca 1963 r., przewodniczącym jury był publicysta Stefan Kisielewski, w 15 koncertach wzięło udział 102 wykonawców oraz ponad 100 dziennikarzy i fotoreporterów, a także nagrodzono 37 piosenek.

Maryla Rodowicz królową Opola

Na przestrzeni lat przez słynny opolski amfiteatr przewinęły się tysiące artystów. Niekwestionowaną królową tej sceny, a także rekordzistką, jeśli chodzi o liczbę występów na niej, jest Maryla Rodowicz, która podczas 60. KFPP jubileuszowego koncertu Rodowicz zaśpiewa, m.in. „Małgośkę”, piosenkę która w tym roku obchodzi 50. urodziny. Ponadto artystka w tym roku po raz 43. uświetni festiwal swoją osobą.

- Tych festiwali było w moim życiu tak dużo, że w pewnym momencie przestałam liczyć. Na szczęście mam fanów, którzy wszystko skrupulatnie dokumentują - uśmiecha się Maryla w rozmowie z „Super Expressem”. - Ten festiwal idzie z duchem czasu i dostosowuje się do współczesnych realiów - dodaje piosenkarka, która pierwszy raz zagościła na opolskiej scenie w 1968 r., śpiewając m.in. utwór „Co ludzie powiedzą”. Rozkochała wówczas w sobie publiczność. Miłość do gwiazdy trwa nieprzerwanie do dziś.

Kto w tym roku rzuci publiczność na kolana i zbierze najważniejsze laury? Głównymi nagrodami festiwalu są obecnie: Karolinka – Nagroda im. Anny Jantar – nagroda za zajęcie 1. miejsca w konkursie Debiuty, Grand Prix – nagroda Prezesa TVP dla zasłużonych wykonawców, autorów tekstu, kompozytorów, przyznawana zazwyczaj za całokształt twórczości, Super Premiera – Nagroda im. Karola Musioła – nagroda za zajęcie 1. miejsca w konkursie Premiery, Superjedynka – nagroda przyznawana od 2000 w różnych kategoriach. Jest też nagroda od „Super Expressu”. Kto ją otrzyma? Tajemnica rozwiąże się już w niedzielę.

