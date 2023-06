Karolina Lizer rok temu zgarnęła wszystkie nagrody w Opolu. Jak zmieniło się jej życie po zwycięstwie?

W dniach 9-11 czerwca odbędzie się 60. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Na scenie wystąpi wielu znakomitych artystów, a podczas trwającego wydarzenia zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursów, m.in. w kategoriach "Debiuty" oraz "Premiery". Gościem specjalnym podczas konkursowego koncertu premier będzie Karolina Lizer - ubiegłoroczna zwyciężczyni konkursu. Jak z perspektywy czasu wspomina swoje opolskie występy? - To był wieczór, który zostanie ze mną do końca mojego życia. To był mój drugi raz w Opolu i z pewnością przebił ten pierwszy, który swego czasu też wydawał się bardzo ekscytujący. Kiedyś myślałam, że ten pierwszy będzie nie do przebicia, jednak okazało się zupełnie inaczej… Jeszcze w dzieciństwie marzyłam o tym, by w ogóle wystąpić w Opolu jak widać marzenia się spełniają - powiedziała Karolina Lizer podczas konferencji prasowej poświęconej festiwalowi.

Co słychać u Karoliny Lizer rok po wygranej?

W 2022 roku podczas 59. KFPP w Opolu najlepsza okazała się Karolina Lizer. To ona powaliła na kolana opolską publiczność. Piosenkarka zdobyła Nagrodę Jury, Nagrodę im. Karola Musioła od telewidzów oraz 30 tysięcy złotych. Co zdziałała w ciągu ostatniego roku? - Cieszę się, że udało mi się wydać drugą płytę. Opolski festiwal otworzył mi wrota na świat. Wydawało mi się, że Polacy nie słuchają takiej muzyki jak moja, a okazało się, że słuchają, tylko nie wiedzą o istnieniu takich ludzi jak ja. Dzięki mojemu występowi w Opolu więcej osób zwróciło na mnie uwagę. Dowiedziałam się też, że wiele miejsc i instytucji kulturalnych bardzo by chciało mojego występu. Takie reakcje to spełnianie kolejnych marzeń, bo mogę pracować tak jak zawsze chciałam, mogę być tym, kim chcę. To wszystko się dzieje od zeszłego roku i kontynuacja trwa - zdradziła Karolina Lizer.

Kim jest Karolina Lizer?

Karolina Lizer już od dawna odnosi sukcesy. W 2022 roku wystąpiła eliminacji do Konkursu Piosenki Eurowizja, gdzie rywalizowała między innymi z Krystianem Ochmanem. Zadebiutowała w 2020 roku w programie Szansa na Sukces, w którym otrzymała wyróżnienie. Kocha Mazury, studiuje weterynarię.

Karolina Lizer: Zwyciężczyni Opola o muzyce, pracy i miłości