Tak Justyna Steczkowska świętuje swoje 52. urodziny. Ma formę życia!

Szokujące, co Dominika Ostałowska musiała podpisać w szpitalu. Aż nas zmroziło!

Kaźmierska niczym życiowy coach. Doradza, co robić z nielojalnymi przyjaciółmi. "Bierzcie przykład ze mnie"

Filip Chajzer nie jest gotowy na powrót do telewizji?! Mocna odpowiedź gwiazdora!

Do Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości” płyną powinszowania z całej Polski. "Samych wspaniałości kochani"

Trudno uwierzyć, że Justyna Steczkowska ma 52 lata, a do tego jest mamą trójki dzieci! Ona dosłownie wygląda tak, jakby czas się dla niej zatrzymał, a nawet cofnął i cieszy się figurą nastolatki. Wielokrotnie powtarzała, że jej forma to efekt ciężkiej pracy na siłowni, odpowiedniej diety i zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. Trzeba przyznać, że sama artystka, jak i ekipa odpowiedzialna za jej wygląd, robią niesamowitą robotę! Trudno uwierzyć, że artystka już jest po 50., a wygląda lepiej niż dziewczyny o połowę od niej młodsze!

Urodziny Justyny Steczkowskiej

Piosenkarka 2 sierpnia obchodziła swoje urodziny. Z tej okazji zdecydowała się na to, aby wyjechać i poświętować na urlopie. Towarzyszą jej dzieci, które na pewno cieszą się z czasu spędzonego ze słynną mamą.

To są ostatnie chwile, na wytchnie, ponieważ przed Justyną Steczkowską będzie teraz bardzo dużo pracy.

- Jestem w trasie koncertowej całą jesień. Jeszcze wyjeżdżam później do Stanów. Nagrywam też płytę (...) Mam po prostu bardzo dużo pracy, a jeszcze rodzina, z którą wyjeżdżam na wakacje, bo przecież mamy dzieci, z którymi uwielbiamy spędzać czas... Jeszcze koncerty, które będą latem muzyki filmowej, więc to nie jest takie proste, bym ja mogła wystąpić w jakimś show. To trzeba odwoływać tyle koncertów, czego nie chcę robić - mówiła podczas wywiadu dla Kanału Sportowego.

Justyna Steczkowska pozuje na grobie mamy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Do tego dołączyła jeszcze do ekipy jurorskiej „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Program będzie można zobaczyć już jesienią.

Te ostatnie chwile spokoju Justyna Steczkowska spędza w rodzinnym gronie. Opala się, pływa i cieszy się wolnym czasem! Wszystkim dzieli się na swoim InstaStories!

i Autor: Instagram @justynasteczkowska

i Autor: Instagram @justynasteczkowska