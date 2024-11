Zagrał w serialowych hitach i wyjechał do USA. Teraz tam robi karierę!

Magdalena Stępień urodziła się i dorastała w Oleśnicy. Jako nastolatka mieszkała też w Londynie, co pomogło jej szybko się usamodzielnić. Wychowywała ją tylko matka, ojca nie poznała, wiedziała tylko tyle, że pochodził z Rosji i nie utrzymywał z nimi kontaktu. Doświadczenia z dzieciństwa sprawiły, że Magdalena jest silną kobietą, co cały czas udowadnia. Niestety spotkała ją największa tragedia - straciła swojego synka. Oliwier zmarł, mając zaledwie roczek. Jednak wszystko wskazuje na to, że modelka czuje się coraz lepiej.

Magdalena Stępień relaksowała się w długi weekend

Za nami długi weekend. Poniedziałek 11 listopada to dzień wolny od pracy, co sprawiło, że podczas trzydniowego urlopu, można było wyjechać na wycieczkę do innego miasta. Zobaczcie, jaki kierunek na city break wybrała Magdalena Stępień.

Modelka opublikowała na Instagramie kilka zdjęć z Gdańska. - About long weekend - napisała. Z relacji widać, że celebrytka jest naprawdę szczęśliwa.

Dodatkowo Magdalena, jak zawsze, zadbała o właściwą stylizację. Ubrania dobrała w odcieniach modnej bieli oraz beżu. Celebrytka założyła trendy kożuch, jasne spodnie, botki na wysokim obcasie, a do tego biały szal oraz czapkę w tym samym kolorze. Zobaczcie, jak się prezentowała:

Mamy nadzieję, że to był udany weekend dla celebrytki. Przypomnijmy, że modelka jest miłośniczką aktywnego trybu życia. Uwielbia spędzać czas na świeżym powietrzu, co pomaga utrzymać jej piękną sylwetkę, co chętnie prezentuje w mediach społecznościowych. Koniecznie zobaczcie jej zdjęcia: