Tak Marcin Mroczek pożegnał Cezarego Olszewskiego. Łzy same cisną się do oczu!

Łzy same płyną do oczu. W Ostrołęce na cmentarzu parafialnym odbył się pogrzeb Cezarego Olszewskiego, któremu wiele gwiazd zawdzięcza sukcesy na parkiecie. Sam też w duecie z aktorką Magdaleną Walach (47 l.) sięgnął po Kryształową Kulę „Tańca z gwiazdami”. Był duszą towarzystwa i niezwykle pomocnym człowiekiem. Choć w życiu prywatnym nie układało mu się ostatnio najlepiej nie zamierzał się poddawać. Przyjaciele twierdzą, że chciał zacząć wszystko od nowa.

Wzruszający wpis Marcina Mroczka

Rafał Mroczek na ostatnie pożegnanie przyniósł Cezaremu białą różę. Marcin Mroczek, który na pogrzebie nie był, w internecie tak wyraził swój żal po stracie przyjaciela. Jak się okazuje, wiele się od niego nauczył:

"Żegnaj Przyjacielu...

Długo zbierałem się do tej wiadomości, bo spadło to na mnie tak niespodziewanie i nie byłem na to przygotowany, ale wiem że Czarek chciałby żebym go właśnie tak wspomniał u siebie. Był moim przyjacielem i przez lata przeżyliśmy wiele wspaniałych momentów. To on pomógł mi jako wspaniały choreografia i nauczyciel tańca standardowego zająć razem z @edytaherbus 3 miejsce w 4 edycji TzG gdzie się poznaliśmy, a potem wygrać Taniec z Gwiazdami na Ukrainie. Był też autorem naszego pierwszego tańca z @marlmurano

Od pierwszego dnia się zakumplowaliśmy, może dlatego że obaj byliśmy spod znaku Raka i dzielił nas w kalendarzu tylko 1 dzień (On z 17 ja z 18 lipca), a może dlatego, że mieliśmy podobną wrażliwość i poczucie humoru. Jako dwudziestoparo latkowie wsiadaliśmy w auto i gnaliśmy przed siebie bez większego planu. Mogliśmy ze sobą nie gadać dłuższy czas, ale to nam nie przeszkadzało, by za chwilę znowu coś razem zaplanować.

Mieliśmy się spotkać, ale nie zdążyliśmy!

Jednak mam nadzieję, że tam gdzie teraz trafiłeś jest Ci dobrze. W moim sercu będziesz na zawsze...

To była nasza ulubiona piosenka, której mieliśmy się nauczyć grać na fortepianie- pamiętasz?

*proszę Was o modlitwę za Czarka".

