Tak mieszka Andrzej Piaseczny. Ma różowy dom! Wykopał przed nim wielki dół. Mamy zdjęcia

Tak mieszka Andrzej Piaseczny. Ma różowy dom w górach

Andrzej Piaseczny przez lata bardzo dbał o to, by nikt się nie dowiedział, jak wygląda jego prywatne życie. Przed dwoma laty, dopiero, gdy skończył 50 lat, wyznał światu, że jest gejem. Od tego czasu odsłonił przed światem nieco więcej swojej prywatności. Kilka razy pokazał na Instagramie, jak mieszka. Zaprosił też do swojego domu kamery TVN.

W zdjęciach i filmikach w social mediach widać wnętrza domu Andrzeja Piasecznego. Ściany wyłożone są drewnem, w kuchni widać zaś modny beton i nowoczesne oświetlenie. Wrażenie robią ogromne tarasy i przestrzeń za domem, gdzie Piasek urządził m.in. ogród warzywny. Rosną tam m.in. buraki, cebula i kapusta, które potem lądują na jego stole. Muzyk sam je uprawia.

Wielki dół przed domem Piaska

By mieć więcej prywatności Andrzej Piaseczny wykopał za domem wielki dół. To tam odbywają się plenerowe imprezki, grille i ogniska - tak, by nikt wścibski zza płotu nie był w stanie podejrzeć muzyka i jego znajomych.

Andrzej Piaseczny nie mieszka sam. Już lata temu zamieszkała z nim mama. Pani Alicja niedawno podupadła na zdrowiu. Syn codziennie się nią opiekuje.

Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Andrzej Piaseczny.