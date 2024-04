Tak naprawdę wygląda Maryla Rodowicz po operacji! Zdjęcia paparazzi nie kłamią

Maryla Rodowicz miała niepokojącą zmianę w płucach

Tuż przed Wielkanocą media obiegła wstrząsająca informacja, że Maryla Rodowicz jest w szpitalu. Okazało się, że przebywa w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Artystka przeszła tam zaplanowaną wcześniej operację płuc, na których wykryto niepokojącą zmianę. Na święta wróciła do domu, gdzie mogła wypoczywać w ogrodzie swojej willi. Gdy się z nią skontaktowaliśmy, uspokoiła nas. - Nie chcę komentować tej sytuacji. Pożar opanowany – wyznała wówczas "Super Expressowi". Maryla Rodowicz wydaje się więc być nie do zdarcia. I oby tak właśnie było. Jeszcze w kwietniu zamierza wrócić na scenę.Jak widać na najnowszych zdjęciach paparazzi, artystka znowu jest w formie. Przed weekendem Maryla Rodowicz przyjechała ze swojego Konstancina do stolicy, by udzielić kilku wywiadów.

Maryla Rodowicz jak młódka. Tak wygląda po operacji

Wszystko z okazji wydania nowej wersji kultowej piosenki "Sing-Sing", którą nagrała teraz w duecie z Mrozem. - Do pierwszego spotkania doszło w moim domu. Piękna pogoda, słońce, ogród. Przy ogromnej ilości naleśników z serem, padały z mojej strony propozycje utworów dla Mroza. Stanęło na "Sing - Sing". To popołudnie od razu przerodziło się w małe jam session. W studio Łukasz od razu wiedział czego chce, pokierował mną jak małą dziewczynką. Od początku miał wizje tego numeru i konsekwentnie ja realizował. Zaufałam mu i nie żałuję - wyznała legendarna artystka. Maryla Rodowicz w Warszawie wyglądała jak młódka. Miała na sobie czarną czapkę z daszkiem z białym napisem, czarną marynarkę i koszulkę z białym nadrukiem oraz czarne spodnie. Z jej ramienia zwisiała natomiast biała torebka z logo Chanel. Z włosów zrobiła zaś dwa warkocze, a oczy schowała z za okularami przeciwsłonecznymi. Te zdjęcia nie kłamią. Maryla Rodowicz naprawdę prezentuje się znakomicie.

