Tak naprawdę wygląda plan serialu "M jak miłość". Nietęgie miny aktorów, warunki są porażające

Finał sezonu "M jak miłość" został skrócony, co nie spodobało się wiernym fanom "M jak miłość". Na odcinki, które pierwotnie miały być pokazane 29 i 30 maja, muszą poczekać do jesieni. Produkcja pracuje właśnie nad kolejną transzą serialu TVP2. Zdjęcia powstawały w Jantarze nad Morzem Bałtyckim. Warunki, w których aktorzy grali nie były jednak idealne. Na planie filmowym Krzysztof Kwiatkowski i Paulina Lasota musieli dogrzewać się kurtkami. W scenach, które zobaczymy w serialu są jednak ubrani w sposób... letni. Za ich plecami operator, dżwiękowiec i oświetleniowiec mieli na sobie grube kurtki i kaptury zaciągnięte na głowę. Był to wątek ślubu Kasi i Jakuba.

Na szczęście pogoda potem się poprawiła. Słońce pojawiło się, gdy na plaży sceny nagrywali Ilona Janyst i Maurycy Popiel. Aktor nawet brodził gołymi stopami w morzu. - To były piękne dwa dni nad Bałtykiem! Efekty naszej pracy zobaczycie jesienią w TVP2 - czytamy na Instagramie "M jak miłość".

