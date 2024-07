Tak oburzona Emilia Krakowska dawno nie była. Polacy wyprowadzili ją z równowagi

Shannen Doherty zaplanowała własny pogrzeb. To ma być "święto miłości"

Emilia Krakowska mimo dojrzałego wieku cały czas jest aktywna zawodowo. Kobieta pojawia się w filmach czy serialach, a także chętnie zjawia się na wydarzeniach branżowych. Gwiazda jest zawsze nieskazitelnie ubrana, jak na prawdziwą divę przystało. Okazuje się, że Emilii przeszkadzają Polacy, którzy nie przywiązują uwagi do stroju.

Emilia Krakowska utyskuje na Polaków

Emilia Krakowska pojawiła się niedawno w podcaście "Złota Scena". W trakcie rozmowy z Anną Jurksztowicz aktorka wyjawiła, co sądzi na temat mody z czasów PRL-u. Według niej obecne czasy w porównaniu z niegdysiejszą modą wypadają bardzo słabo.

"Teraz mamy tylko szary świat" - powiedziała aktorka.

Krakowska podkreśliła, że wielokrotnie zdarzyło jej się spotkać z młodymi ludźmi, którzy mimo tego, iż jej nie kojarzyli, to potrafili docenić jej kolorowy styl. Emilia wyjawiła, że uwielbia, kiedy młodzież ma kolorowe włosy czy nietuzinkowe fryzury.

"Ta młodzież chce. To jest rzecz naturalna. Widzę dziewczyny, które są bardzo wypracowane. (...) Ta bluzka biała, ona jest tak dobrze wypracowana, i w tych czerniach... To jest wszystko pomysł. One podchodzą i na przykład mówią: "Czy możemy zrobić sobie z panią zdjęcie, bo nam się pani podoba" - mówiła Emilia Krakowska w podcaście.

Krakowska wypowiedziała się też na temat osób, które odwiedzają Warszawę. Aktorka nie jest zachwycona tym, co widzi na głównych ulicach stolicy.

"Ludzie są stęsknieni, że jeżeli wchodzisz w Nowy Świat, idziesz Krakowskim Przedmieściem, przyjeżdżasz do Warszawy, to kurcze blade pokaż! Że jesteś z Torunia, z Wrocławia..." - mówiła aktorka.

Krakowska wspomniała również, że to dzięki mamie ma tak dobry gust.

"Ja cały czas byłam w świecie sztuki. Kiedy jest mi źle albo bardzo dobrze idę do filharmonii. To jest dla mnie najważniejsze miejsce" - powiedziała na zakończenie kobieta.

