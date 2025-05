Szok, co wyszło

Piotr Kupicha stracił prawko? Szok, co wyszło po latach!

Piotr Hubert Langfort zdobył popularność jako jeden z barwniejszych uczestników czwartej edycji "Sanatorium miłości", a później również jako wokalista w "The Voice Senior". Swoją otwartością i pogodą ducha zaskarbił sobie sympatię widzów. Niestety, wiosną tego roku zmierzył się z poważną chorobą, z którą nie zdołał wygrać. Miał 67 lat.

Zobacz też: Nie żyje Piotr Hubert z "Sanatorium miłości". Uczestnik show TVP bardzo poważnie chorował

Tłum na pogrzeb Piotra Huberta. Piękne pożegnanie

Piotra wspierali bliscy i przyjaciele niemal do ostatnich chwil. Jedną z osób, które towarzyszyły mu w tym trudnym czasie, była Elżbieta Czabator, znana z programu "Rolnik szuka żony". W rozmowie z mediami wyznała, że była z nim w kontakcie aż do okolic Wielkanocy. To właśnie ona przekazała smutną wiadomość o jego śmierci i zaangażowała się w organizację pogrzebu.

Całą grupą przyjaciół byliśmy i wspieraliśmy go do końca. Człowiek nigdy nie jest gotowy na śmierć przyjaciela. Serce mi pękło. Byliśmy w stałym kontakcie z jego przyjaciółmi z Siemianowic. To od nich dowiedziałam się, że Piotr dziś w nocy odszedł - wyznała w rozmowie z Plejadą Elżbieta Czabator z "Rolnika".

Zobacz też: Piotr Hubert z "Sanatorium miłości" chorował na raka. Stracił oko, przeszedł udar, ale tej batalii już nie wygrał

Równie emocjonalnie o Langforcie wypowiedziała się Mariola Baruk, z którą Piotr nawiązał bliższą relację podczas emisji "Sanatorium". Choć ich drogi rozeszły się po programie, pozostali w kontakcie.

Rozmawiałam z nim dwa tygodnie temu, właściwie by się już z nim tylko pożegnać - mówiła Mariola w ShowNews.

Z kolei produkcja TVP opublikowała wzruszający wpis w mediach społecznościowych. Wspomniano o wyjątkowym ciepłe, które emanowało od Piotra, a także o jego muzycznym talencie, który dał się poznać widzom "The Voice Senior".

"Trudno nam w to uwierzyć. [...] Zawsze był pełen ciepła, spokoju, zadumy i klasy. Miał w sobie dużo dobra - to był po prostu ktoś, kogo chciało się mieć obok. Zaskakiwał nas też swoimi talentami - nie zapomnimy, jak pięknie śpiewał dla nas w 'The Voice Senior'" - napisano w komunikacie TVP.

Zobacz też: Piotr Hubert z "Sanatorium miłości" chorował na raka. Stracił oko, przeszedł udar, ale tej batalii już nie wygrał

Zobacz naszą galerię: Nie żyje Piotr Hubert z "Sanatorium miłości"

Sonda Oglądasz "Sanatorium miłości"? TAK NIE