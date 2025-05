Piotr Hubert z "Sanatorium miłości" chorował na raka. Stracił oko, przeszedł udar, ale tej batalii już nie wygrał

Piotr Hubert Langfort, król turnusu w 4. edycji "Sanatorium miłości" nie żyje. Mężczyzna jakiś czas temu znów zachorował na raka. Sytuacja była poważna, a o pomoc dla niego prosiła m.in. przyjaciółka z innego randkowego formatu TVP.

Król turnusu 4. edycji "Sanatorium miłości" mówił o traumie

Ela, znana z "Rolnik szuka żony 8" jakiś czas temu poinformowała, że Piotr Hubert Langfort z "Sanatorium miłości" i "The Voice Senior" zmaga się z najgorszą chorobą - nowotworem. Sytuacja była na tyle poważna, że przyjaciółka z rolniczego programu postanowiła poszukać dla niego pomocy.

Jak się dowiedziałem u okulisty, że mam raka, to była to trauma. Kiedy poszedłem do lekarza, który dał mi pierwszą protezę, w poczekalni zobaczyłem piękną dziewczynę, która może miała 15-16 lat. Ona też była tam po protezę. Dla takiej osoby utrata oka to jest trauma nie z tej ziemi.

- opowiadał w 4. edycji "Sanatorium miłości" Piotr Langfort.

Król Turnusu 4. edycji "Sanatorium Miłości" w 2023 r. wystąpił w programie "The Voice Senior". Podczas "Przesłuchania w Ciemno" zaśpiewał przebój Elvisa Presleya "Love Me Tender". W ten sposób zrealizował swoje wielkie marzenie.

Ela z "Rolnika" apelowała o ratunek. Niestety Piotra Huberta nie udało się uratować

Niestety, życia Piotra Huberta Langforta udało się uratować. 24 maja pojawiła się informacja o jego śmieci.

Elżbieta Czabator z show "Rolnik szuka żony" i Piotr Hubert Langfort z "Sanatorium miłości" poznali się już po zakończeniu randkowych programów TVP, w których brali udział. Ich relacja zwróciła uwagę fanów, którzy dopatrywali się nawet czegoś więcej. Szczególnie że często razem pojawiali się na imprezach, które byli uczestnicy programów telewizyjnych organizuję sobie po zakończeniu telewizyjnej przygody. Celebryci zapewniali jednak, że ich relacja to tylko głęboka przyjaźń.

Elżbieta Czabator na swoim profilu na Instagramie wystosowała dramatyczny apel do fanów. Prosiła o pomoc i radę w związku z poważnym stanem zdrowia Piotra.

Z całą naszą grupą przyjaciół jesteśmy bardzo smutni i zmartwieni, ponieważ nasz przyjaciel Piotr Hubert Langfort ciężko zachorował. Problem jest na tyle poważny, gdyż jest to choroba onkologiczna. Zwracamy się do wszystkich fanów i ludzi dobrej woli o pomoc, może ktoś z państwa przechodził podobny dramat i uzyskał gdzieś ratunek w medycynie niekonwencjonalnej lub zdarzył się jakiś cud, prosimy państwa o kontakt na priv. Prosimy również o modlitwę za zdrowie Piotra, która jest zawsze wielką siłą. Dziękujemy i wierzymy, że razem możemy wszystko.

Niestety dziś już wiemy, że życia mężczyzny nie udało się uratować.

