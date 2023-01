Elżbieta z "Rolnik szuka żony 8" pokazała zdjęcie z młodości! W wieku 28 lat zachwycała urodą

Elżbieta Czabator to uczestniczka 8. edycji programu TVP1 "Rolnik szuka żony". Kobieta zajmuje się ekologiczną uprawą truskawek i po rozwodzie z mężem postanowiła dać sobie jeszcze szansę na związek. Rolniczka zaprosiła do swojego domu trzech mężczyzn: Ryszarda, Stanisława oraz Marka. Ostatecznie je wybór padł na ostatniego z panów. Niestety, związek Eli i Marka zakończył się jeszcze przed finałem. W ostatnim odcinku doszło również do bardzo nieprzyjemnej wymiany zdań między ekspartnerami. Jej wybranek miał mówić przykre uwagi na temat jej wyglądu. Stwierdziła również, że "szukał lokum" i "tylko siedział na kanapie z telefonem". Postanowiła jednak nie zdradzać innych powodów rozstania, bo jak uznała, były one zbyt żenujące, żeby wyjawić je na wizji.

Ela nie znalazła miłości w "Rolnik szuka żony", ale dzięki programowi poznała przyjaciół. Kobieta do tej pory spotyka się z Kamilą Boś i Stanisławem Pytlarzem. Niedawno wspólnie świętowali jej urodziny. Niektórzy spekulują nawet, że Kamila i Stanisław są parą.

Elżbieta z "Rolnik szuka żony 8" pokazała zdjęcie z młodości. Ale uroda!

Elżbieta jest aktywną użytkowniczką mediów społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje prawie 60 tys. osób. Ostatnio rolniczka pokazała fanom zdjęcie z młodości. Ma na nim 28 lat i modną w tamtych czasach fryzurę. Elżbieta za młodu zachwycała urodą, ale teraz również wygląda świetnie! Zobaczcie jej fotografie.

