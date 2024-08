Robert Janowski o pracy w TVP. Szok, co dzieje sie na planie "The Voice Senior"

Bogumiła Wander odeszła 30 lipca 2024 roku w wieku 80 lat. W Telewizji Polskiej zaczęła pracę jeszcze jako młodziutka studentka. Przez wiele lat zachwycała urodą, wdziękiem, a także klasą. Wander przez lata uchodziła za prawdziwą ikonę TVP. Przez ostatnie lata życia zmagała się z chorobą Alzheimera. Spikerka cierpiała na nią od blisko czterech lat. Wielka gwiazda przebywała w specjalistycznym ośrodku, który znajdował się pod Warszawą.

Zobacz też: QUIZ. Najsłynniejsze gwiazdy telewizji PRL. Rozpoznasz je na zdjęciach?

Tak Bogumiła Wander kontaktowała się z kochankiem

Bogumiła Wander przez lata uchodziła za jedną z piękniejszych gwiazd Telewizji Polskiej. Nic więc dziwnego, że cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony mężczyzn. Kobieta miała trzech mężów. Podczas pierwszej relacji ze Zbigniewem Żołędziowskim o jej względy walczył znany aktor Krzysztof Chamiec.

Po rozstaniu ze Zbigniewem Wander i Chamca połączył romans. Para przed światem ukrywała swoje uczucie. Zakochani mieli wymyślić nawet specjalny kod, dzięki któremu mogli się komunikować.

Zobacz też: Siostrzenica Bogumiły Wander tuż po jej śmierci ujawniła prawdę na temat męża legendy TVP. Poruszające!

Jeden ze znajomych Krzysztofa Chamca wyjawił w "Na żywo" o dość specyficznych zachowaniach aktora podczas oglądania Wander w telewizji.

"Nieraz po spektaklu graliśmy przy wódeczce w karty. On często włączał telewizor i wsłuchiwał się w to, co Wander mówiła na koniec dyżuru. I czasem wracał do gry, a czasem zrywał się i wybiegał" - powiedział znajomy mężczyzny.

Na jaw wyszło, że jeśli Wander kończyła program słowami: "Do widzenia państwu, do jutra" oznaczało to, że miłosna schadzka jest danego dnia aktualna. Z kolei gdy mówiła: "Ja już się z państwem żegnam, do zobaczenia" - spotkanie było odwołane.

Niestety romantyczna relacja nie przetrwała próby czasu. Znany aktor zakochał się w Joannie Jędryce, z którą wziął ślub. Bogumiła Wander z kolei związała się z niejakim Juliuszem, którego zostawiła dla żeglarza Krzyszofa Baranowskiego.

Zobacz też: Po śmierci Bogumiły Wander jej koleżanka z TVP wyjawiła prawdę! Była u niej w domu

Zobacz naszą galerię: Bogumiła Wander nie żyje

Sonda Pamiętasz Bogumiłę Wander? Tak Nie