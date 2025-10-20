Tak wygląda dziś grób Dariusza Gnatowskiego. Od śmierci słynnego Boczka minęło już 5 lat

2025-10-20 13:43

Minęło pięć lat od śmierci Dariusza Gnatowskiego – uwielbianego przez widzów aktora, który na zawsze zapisał się w pamięci fanów jako Arnold Boczek ze "Świata według Kiepskich". Odwiedziliśmy jego grób na Cmentarzu Podgórskim w Krakowie. Zdjęcia znajdziesz w naszej galerii.

Dariusz Gnatowski spoczywa na Cmentarzu Podgórskim w Krakowie, mieście, z którym był związany przez większość swojego życia zawodowego. To tutaj kończył studia aktorskie, występował w teatrach i realizował liczne projekty artystyczne.

Na jego nagrobku widnieje prosta, elegancka tablica z napisem: "Dariusz Gnatowski – aktor", oraz daty życia: 24 maja 1961 – 20 października 2020. Pomnik z granitu pokrywają kwiaty i znicze. Mimo upływu lat widać, że miejsce jest regularnie odwiedzane – najbliżsi i fani wciąż wspominają aktora znanego m.in. ze "Świata według Kiepskich", który potrafił rozbawić i wzruszyć całe pokolenia widzów.

Gnatowski zmarł w czasie pandemii 

Dariusz Gnatowski zmarł 20 października 2020 roku w wieku 59 lat. Aktor trafił wówczas do krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w ciężkim stanie.

Trafił z bardzo ciężką niewydolnością oddechową, z potężnym obrzękiem i to był naprawdę bardzo ciężki stan i mimo naszego wysiłku nie udało się go uratować

– mówił w rozmowie z "Super Expressem" Marcin Mikos, zastępca dyrektora szpitala.

Późniejsze badania potwierdziły, że aktor był zakażony koronawirusem. Jego śmierć, w środku pandemii, była ogromnym ciosem dla środowiska artystycznego i widzów w całej Polsce.

Dariusz Gnatowski mierzył się z cukrzycą

Gnatowski od lat zmagał się z cukrzycą, o czym otwarcie mówił w wywiadach. W 2017 roku w programie "Dzień Dobry TVN" przyznał, że długo nie zdawał sobie sprawy z powagi choroby:

Nie wiem, kiedy tak naprawdę się zaczęło. Potem poczułem, że coś jest nie tak i zacząłem się leczyć. Nie miałem świadomości, że cukrzyca jest przewlekłą chorobą, która rozwija się przez lata i prowadzi do poważnych skutków i powikłań

– opowiadał w rozmowie z dziennikarzami śniadaniówki.

W innym wywiadzie, udzielonym Radiu Kraków, podkreślał, że mężczyźni często zbyt późno reagują na niepokojące sygnały zdrowotne:

Mężczyźni z reguły uważają, że są nieśmiertelni i mają problem, żeby się przyznać przed samymi sobą, że coś szwankuje. Do tego brak świadomości i edukacji. Tak było ze mną.

Aktor angażował się w działalność społeczną. Był współzałożycielem fundacji "Wstańmy razem. Aktywna Rehabilitacja", która pomaga osobom z chorobami przewlekłymi i problemami z mobilnością.

Pogrzeb Dariusza Gnatowskiego

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 3 listopada 2020 roku na Cmentarzu Podgórskim. Ze względu na panujące wtedy obostrzenia, pogrzeb miał kameralny charakter. Urnę z prochami aktora niosła jego żona Anna, a obok szła córka Julia. Obie w nekrologu poprosiły o "modlitwę i datki dla ofiar pandemii oraz artystów nią dotkniętych".

Jeszcze wcześniej, 30 października, w krakowskim kościele na Skałce odbyła się msza żałobna, w której uczestniczyła jedynie najbliższa rodzina.

Tak dziś wygląda grób Dariusza Gnatowskiego

Dziś, pięć lat po śmierci Dariusza Gnatowskiego, jego grób pozostaje miejscem bardzo zadbanym. Na granitowym pomniku stoją znicze i donice z kwiatami. U podnóża nagrobka rośnie trawa, a jesienne liście dodają miejscu nostalgicznego uroku.

Pięć lat po odejściu Dariusza Gnatowskiego jego popularność nie maleje. Dla wielu widzów pozostanie nie tylko "Boczkiem" z sitcomu, lecz przede wszystkim – człowiekiem o wielkim sercu. Fani wciąż wspominają jego role, cytują kwestie z "Kiepskich" i odwiedzają jego grób.

Tak wygląda grób Dariusza Gnatowskiego Boczka
34 zdjęcia
Tak wygląda grób Dariusza Gnatowskiego, słynnego Boczka. Niezapomniani
DARIUSZ GNATOWSKI