Tak wygląda grób Jerzego Stuhra przed 1 listopada. Cisza, liście i skromne znicze na zdjęciach

Jerzy Stuhr zmarł 9 lipca 2024 roku w wieku 77 lat. Przez ostatnie lata zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi, m.in. z nowotworem krtani i udarem. Mimo to do końca pozostawał aktywny zawodowo i obecny w przestrzeni publicznej. Jego dorobek artystyczny obejmował dziesiątki ról teatralnych i filmowych, reżyserię, scenariusze, dubbing i wykłady uniwersyteckie. W pamięci widzów pozostanie chociażby jako niezapomniany Maksiu z „Seksmisji”, głos Osła ze „Shreka”, ale też wybitny reżyser takich filmów jak „Spis cudzołożnic” czy „Pogoda na jutro”. Był również nauczycielem pokoleń aktorów i wieloletnim rektorem PWST w Krakowie.

Czytaj więcej: Jerzy Stuhr nie zdawał sobie sprawy, że umiera. W ostatnich latach życia choroba całkowicie go zmieniła

Na kilka dni przed Wszystkimi Świętymi dziennikarze Super Expressu odwiedzili grób Jerzego Stuhra. Mieści się on na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, w okazałym grobowcu rodziny Stuhrów. To tam pochowani są również m.in. jego ojciec, matka, dziadkowie i krewni. Szczegóły poniżej.

Grób wśród drzew i opadłych liści. Pamięć o Jerzym Stuhrze, która nie gaśnie

Na miejscu spoczynku Jerzego Stuhra panuje cisza. Kilkanaście zniczy, kilka doniczek z kwiatami, paprocie i opadłe liście. Grób – choć niewątpliwie symboliczny i piękny w swojej prostocie – na ten moment nie sprawia wrażenia szczególnie zadbanego. Widać, że przez ostatnie tygodnie natura działała tu na swój sposób. Suche liście przykrywają ziemię, a niektóre znicze są już wypalone. Ale to raczej moment przejściowy – jak co roku, przed 1 listopada wiele grobów czeka jeszcze na porządki, które rodziny wykonują zazwyczaj w ostatnich dniach października.

Choć fizyczny grób nie wyróżnia się dziś z tłumu, pamięć o Jerzym Stuhrze pozostaje żywa. W mediach społecznościowych, na ekranach, we wspomnieniach studentów i kolegów po fachu – jego obecność w polskiej kulturze nadal rezonuje. Z pewnością 1 listopada jego miejsce spoczynku odwiedzi wielu – nie tylko rodzina i przyjaciele, ale też zwykli ludzie, którzy wychowali się na jego rolach. Bo Jerzy Stuhr był człowiekiem, którego głos, gest, intonacja i spojrzenie kształtowały nasze poczucie humoru, wrażliwość i refleksję.

Zobacz galerię zdjęć: Jerzy Stuhr. Tak wygląda grób aktora na krótko przed 1 listopada

Sonda Wybierasz się na groby bliskich w Dzień Wszystkich Świętych? Tak Nie Jeszcze nie wiem