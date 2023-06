Tak wygląda niepodrabialna Kasia z 13. posterunku tuż przed 50-tką! Ścięło nas, gdy ją zobaczyliśmy

Najnowsze informacje o stanie zdrowia Elżbiety Dmoch z 2 plus 1. Piosenkarka wystosowała wiadomość do fanów

Aleksandra Woźniak w 13. posterunku. Jej relacje z Cezarym Pazurą wszyscy śledzili z zapartym tchem

Kasia z serialu 13. posterunek zaskarbiła sobie sympatię widzów już od pierwszych odcinków. Wszyscy z zapartym tchem i nieodłącznym uśmiechem śledzili perypetie postaci granej Aleksandrę Woźniak. Szczególne zainteresowanie wzbudzały jej relacje z posterunkowym Cezarym Cezarym (w tej roli niezapomniany Cezary Pazura). Oprócz tej dwójki w kultowym pod koniec lat 90. 13. posterunku grały takie gwiazdy jak: Marek Perepeczko, Agnieszka Włodarczyk, Marek Walczewski czy Barbara Burska, czyli pierwsza żona Karola Strasburgera. Aleksandra Woźniak po zakończeniu emisji serialu już nie cieszyła się taką popularnością jak, w czasach, gdy kręcony był 13 posterunek. Kontakt z zawodem zupełnie nie ustawał - aktorka pojawiła się w takich produkcjach jak "Klan", "Złotopolscy" czy "Plebania". W 2020 roku jednak Kasia z 13. posterunku zdecydowała się skończyć z aktorstwem!

Kasia z 13. posterunku została psycholożką. Wcześniej Aleksandra Woźniak sama była na terapii

Aleksandra Woźniak zdecydowała się na zmianę profesji! Kasia z 13. posterunku została psycholożką! Zaczęło się od własnych problemów. Aktorka w rozmowie z portale Świat Zdrowia wyznała, że bała się latać samolotami i unikała tego przez wiele lat. - Czasem denerwowałam się już dwa miesiące przed wylotem. Podjęłam terapię. Dzięki niej znalazłam odpowiedź na wiele pytań, przestałam się bać latać, ale też narzędzia, którymi posługiwał się terapeuta, tak mnie zafascynowały, że postanowiłam studiować psychologię. Tak że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dzięki lękowi, który zmusił mnie do podjęcia terapii, odkryłam swoją pasję - zdradziła Aleksandra Woźniak.

Tak zmieniła się Kasia z 13. posterunku. Wygląda oszałamiająco

Kasia z 13. posterunku rzadko pojawia się publicznie. Aktorka skupia się przede wszystkim na nowej pracy i na rodzinie. Aleksandra Woźniak jest mamą 19-letnich bliźniaczek, które swego czasu - jak wiele osób w tym wieku - lubiły się buntować. Sama była gwiazda 13. posterunku w tym roku skończyła 48 lat. Ależ ten czas leci! Mimo że Aleksandra Woźniak raczej stroni od mediów i trudno znaleźć jej aktualne zdjecia, nam się udało wyciągnąć fotkę z 2021 roku. Ścięło nas z nóg, gdy zobaczyliśmy, jak tuż przed 50-tką wygląda Kasia z 13. posterunku. W naszej galerii zobaczysz zdjęcia z różnego okresu życia aktorki. Na dziesiątym slajdzie widnieje najnowsze zdjęcie Aleksandry Woźniak. Wygląda oszałamiająco!