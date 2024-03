Tak wygląda Katarzyna Skrzynecka jako Kayah. Dokleili jej zupełnie inną twarz! Tylko u nas zdjęcia przed odcinkiem "Twoja twarz brzmi znajomo"

Radosław Majdan maca piersi Małgorzaty Rozenek. Potem było jeszcze goręcej. Do sieci trafił film

Katarzyna Skrzynecka jako Kayah w "Twoja twarz brzmi znajomo"

Katarzyna Skrzynecka w nowej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" występowała już jako Andrea Bocelli i Sarah Brightman (jednocześnie!) i Hanka Ordonówka. Tym razem wcieli się w Kayah. Oczekiwania wobec Skrzyneckiej są wielkie nie tylko dlatego, że to edycja pod hasłem "Najlepsi z najlepszych", ale też dlatego, że przez lata była jurorką show, a teraz znów musi pokazać, co sama potrafi. Przed trzecim odcinkiem aktorka czuje wielką tremę. Na szczęście nie będzie występować sama. Katarzyna Skrzynecka wylosowała nową opcję zaproszenia do występu przyjaciela. Aktorka wybrała Marka Kaliszuka.

- Marku Kochany lub po prostu Mój Kochany Kali. To nie mógłby być nikt inny!!! Boś PRZYJACIELEM na dobre i złe - moim i mojej Rodziny. Boś ZWYCIĘZCĄ 2. edycji @twojatwarzbrzmiznajomo. Boś GŁOSEM najmilszym duszy w tak pięknych piosenkach, jak ten duet. DZIĘKUJĘ, że przyjmujesz moje zaproszenie. Kasieńko @kayah_official i Krzysztofie - będziemy starać się NAJPIĘKNIEJ, jak potrafimy. W podziwie i hołdzie dla Was, choć IKONY są zawsze JEDYNE i niedoścignione. A państwa - widzów TTBZ prosimy: trzymajcie za nas kciuki, bo mamy ogromną tremę - napisała w sieci zapowiadając swój występ jako Kayah.

Gdy w sieci zapowiedziano, że Skrzynecka wcieli się w Kayah, głos zabrała sama piosenkarka.

- Nie mogę się doczekać - skomentowała post na Instagramie programu sama Kayah.

- O Jeeeezu... Kayula. Nie masz pojęcia, jak ja przeżywam perspektywę zagrania mojej najukochańszej polskiej wokalistki, którą jesteś ty! Jesteś niedoścignioną osobowością. Trenowałam godzinami, by zabrzmieć choć przez moment tak czarodziejsko i magicznie jak ty - odpisała jej Kasia Skrzynecka, dodając do swojego komentarza mnóstwo serc.

Zobaczcie w naszej galerii, jak wyglądała przemiana Katarzyny Skrzyneckiej w Kayah. Podobne?