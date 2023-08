Sandra Bullock w żałobie. Jej słowa o ukochanym chwytają za serce "To najlepsza rzecz w życiu"

Katarzyna Skrzynecka ostatnimi czasy głośno mówi o tym, że należy akceptować swoje ciało i krągłości, nawet jeśli wykraczają one poza stereotypowe standardy piękności. Bo każde ciało jest piękne! 52-letnia celebrytka postanowiła ze słów przejść do czynów i opublikowała w mediach społecznościowych swoje gorące zdjęcia w samym bikini. Ogromny dekolt, ujęcia od tyłu, Skrzynecka poszalała. Wszystko w otoczce pięknych słów na temat ciała. "Moja mama, która była babeczką o znacznie jeszcze okrąglejszych wymiarach niż ja, zawsze mawiała: "Grubsza wcale nie musi oznaczać nieapetyczna". Trzeba umieć ładnie i z gracją nosić takie ciało, jakie się ma i umiejętnie je ubrać, by było kobiece i zmysłowe - napisała Katarzyna Skrzynecka na Instagramie.

Apetyczna Katarzyna Skrzynecka pokazała swoje ciało w bikini. Ogromny dekolt, ujęcia od tyłu. Wow!

Dalej prezenterka przyznała, że nie nosi rozmiaru S ani M, ale wie, jak należy się ubrać, w jaki sposób dobrać strój, który podkreśli walory jej sylwetki. I że każdy może się tego nauczyć. Katarzyna Skrzynecka swoimi pozytywnymi słowami wywołała prawdziwą falę wsparcia w komentarzach. Mnóstwo osób pisze jej, że jest piękna nie tylko wewnątrz, ale i na zewnątrz. A zdjęcia, które wrzuciła? Cóż, musimy przyznać, że aż zrobiło się nam gorąco od tych ujęć. Zresztą, oceńcie sami!

Galeria zdjęć: Katarzyna Skrzynecka w seksownym kostiumie na włoskich plażach

