Mąż Skrzyneckiej, Marcin Łopucki jako Drag Queen!

Marcin Łopucki (49 l.) jako sportowiec bez wątpienia kocha rywalizację - w końcu jest czterokrotnym mistrzem świata kulturystyki. Nigdy jednak nie musiał ćwiczyć w szpilkach i peruce!

Podczas gdy jego ukochana, Kasia Skrzynecka (53 l.), chwali się zdjęciami bez makijażu w "Twoja twarz brzmi znajomo", on musiał przejąć od niej sztuczne rzęsy i szminki, by przeistoczyć się w niezwykłego artystę scenicznego. Sportowe stroje na siłownie musiał zamienić na cekiny, kokardy i gorsety. W "Czas na Show. Drag Me out" pokaże się w pełnej charakteryzacji, eleganckich sukniach, ogromnych perukach i obcasach. Zdjęcia z planu zachwycają! Aż trudno go rozpoznać pod warstwami pudru i wytuszowanymi "wachlarzami" na powiekach.

„Czas na Show. Drag Me Out”: Co to za program?

"Trenerką" Marcina Łopuckiego w programie będzie znana w środowisku aktywistka i Drag Queen z Wrocławia, ukrywająca się pod pseudonimem "Twoja Stara". Trzeba przyznać, że już po samych fotografiach widać, że mentorka wykonała kawał dobrej roboty! Program można oglądać we wtorki, o 21:35 w TVN, gdzie popisy Łopuckiego i innych będą oceniać w jury Anna Mucha (43 l.), Michał Szpak (33 l.) i Andrzej Seweryn (77 l.).

"Przyszedł czas, żebyśmy pokazali inną twarz. Inną twarz naszego społeczeństwa, naszego świata. Jesteśmy naprawdę już inni niż 20 lat temu, niż nawet osiem lat temu, niż nawet przed 15 października. Ja myślę, że to jest bardzo piękna inicjatywa stacji i jestem dumny i szczęśliwy, że w towarzystwie Ani i Michała będę mógł oceniać pracę" - mówił Seweryn w "Dzień Dobry TVN" Andrzej Seweryn. On sam wcielał się w drag queen w serialu "Królowa". - Zdarzało mi się w teatrze, zresztą nie tylko w teatrze, grać kobiety i wiem, jak to jest fascynujące" - przekonywał w wywiadzie.

Pierwszy odcinek niezwykłego show już dziś, 5 marca.

W programie, oprócz męża Skrzyneckiej, rywalizować będą Tomasz Karolak, Michał Mikołajczak, Tadeusz Mikołajczak, Kamil Szymczak i Dariusz Zdrójkowski. W piękne performeki pomogą im przeobrazić się najbardziej rozpoznawalne i popularne polskie gwiazdy sceny drag: Himera, Gąsiu, Shady Lady, Ciotka Offka i Adelon. Program poprowadzi wokalistka Mery Spolsky.Zobacz również:

