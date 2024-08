Tak wygląda Marina w miesiąc po porodzie! "Ja w ciąży nie ćwiczyłam"

Marina pokazuj płaski brzuch po ciąży i narzeka na spadek formy

Marina Łuczenko-Szczęsna po raz drugi została szczęśliwą mamą. Żona Wojciecha Szczęsnego tym razem powiła córkę, której rodzice dali na imię Noelia. Dziewczynka jest siostrą 6-letniego Liama. 3 lipca 2024 roku wszyscy mogliśmy oglądać całą szczęśliwą rodzinę Szczęsnych w szpitalu, z maleńką Noelią na rękach mamy. Marina postanowiła nie ukrywać, jak naprawdę wygląda ciąża i powrót do formy po urodzeniu dziecka.

Marina szczerze o formie po ciąży

- Niesamowite kiedy pomyślę sobie jak się czułam jeszcze miesiąc temu 🥴…Trzeba dać sobie tyle czasu ile ciało potrzebuje, a każde jest inne. Ja w ciąży nie ćwiczyłam(przed też nie specjalnie) dlatego teraz powrót do formy fizycznej sprzed ciąży będzie dla mnie ogromnym wyzwaniem.Na szczęście mentalnie jestem już w dobrym miejscu🙂 - napisała Marina, publikując filmik z sobą w roli głónej na Instagramie.

Marina wygląda na nowych zdjęciach wprost bajecznie! Gwiazda założyła do zdjęć kolorowy kostium z krótki spodenkami i słomkowy kapelusz. Koszulka w pomarańczowo-żółto-różowych barwach odsłania brzuszek Szczęsnej. Nie widać ani śladu ciąży, ale żona bramkarza polskiej reprezentacji w piłce nożnej nie jest zadowolona.

Marina o drugiej ciąży

- Ps oczywiście nie dajcie się zwieść ,okularki zakrywają nieprzespane nocki,kapelusz nie ogarnięte włosy a koloru dodaje komplet od polskiej marki @naia.bikini dodatkowo ten widok z mojego okna z którym mam przyjemność się budzić 🌸

Jakiś czas temu Marina udzielała wywiadów, w których przyznawała się do stosowania w ciąży balsamów na rozstępy. Gwiazda nie ukrywała też, jak fatalnie czuła się w odmiennym stanie. - W drugiej ciąży to krążenie, żylaki, pękające naczynka i puchnięcie. Nie mogłam wstać z łóżka, okropny ból, ale składa się na to wiele czynników. Pierwsze trzy miesiące byłam nieobecna, zmęczona, nudności, wstręt do zapachów, średnio z apetytem. Wylądowałam w szpitalu z wymiotami - zwierzała się Marina fanom.

"Piękna, naturalna mama❤️"

Teraz Szczęsna wygląda jak "milion dolarów", co natychmiast zauważyli fani na jej profilu na Instagramie.

- Piękna, naturalna mama❤️Wreszcie ktoś pokazuje jak naprawdę wygląda życie poza instagramem. Ślicznie wyglądasz Marinka🌸🌸🌸

- Jaki powrót do formy sprzed ciąży?? !!!Już go masz za sobą! Gril, przecież jest pieknieeeeeeee🥹🌺 co ty chcesz jeszcze zmieniać ❤️❤️😍😍😍

- Ale jak się czułaś miesiąc temu? 🫣 Przecież to normalne że po porodzie trzeba czasu by dojść do siebie i po co się depresjonować i porównywać i ścigać z innymi.. dziecko jest wtedy najważniejsze nie nasze figury .. kiedy kobiety to pojmą 😢

