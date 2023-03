Tak wygląda wnuczka Kurzajewskiego i Smaszcz! Dumna babcia pokazała zdjęcie

Cleo rozpłakała się po tym, co spotkało ją za kulisami programu TVP. To było dla niej za dużo! "Przepraszam"

W piątek, 3 marca, na Instagramie Macieja Kurzajewskiego pojawił się wpis w którym poinformował, że został dziadkiem. "Dzisiaj przyszła na Świat Piękna Dziewczynka, która będzie do mnie mówić Dziadku Maćku! 👶❤️ Kochani Lauro i Franku, wielkie gratulacje!!! ✌️😍 Kocham Was! 🥰 Cudowny dzień!!! ✌️" - napisał szczęśliwy prezenter. Na łamach "Super Expressu" swoją radość wyraziła także Kasia Cichopek, aktualna partnerka prezentera. - Cieszę się szczęściem Maćka - narodziny dziecka to zawsze jest coś pięknego. Serdecznie gratuluję świeżo upieczonym rodzicom i dziadkom - powiedziała Cichopek w rozmowie z "Super Expressem".

Gwiazda "M jak miłość" wykonała nawet gest w kierunku Pauliny Smaszcz. - Cieszę się przede wszystkim szczęściem Maćka. Gratuluję świeżo upieczonym rodzicom i gratuluję dziadkom - wszystkim dziadkom. To piękne maleństwo, które się pojawiło na świecie ma dwie wspaniałe babcie, jedną ma w Polsce, drugą ma we Włoszech, tak samo dziadków. Ja stoję z boku, nie jestem przyszywaną babcią. Jestem po prostu Kasią – dodała.

Tak wygląda wnuczka Kurzajewskiego i Smaszcz

Z okazji Dnia Kobiet, na profilu Pauliny pojawiło się zdjęcie wnuczki! Zakryła jednak jej twarz... - Jestem najszczęśliwszą BABCIĄ na świecie. Kocham moją wnuczkę, moją synową i moich synów. Nic poza tym się nie liczy. To jest mój azymut życia i dla nich warto żyć - napisała kilka dni temu.

Zwróciła się także do wszystkich kobiet: "Żyj po swojemu, miej samoświadomość kim jesteś, jaka jesteś, dokąd dążysz, o czym marzysz, jaki jest Twój cel, kto sprawia, że czujesz się kochana i kochasz, a kto sprawia, że czujesz się źle, niekomfortowo, deprecjonowana i trzeba tych ludzi odciąć? Nie musisz spełniać oczekiwań innych. Nikt nie ma prawa mówić jak masz żyć, co robić, co mówić. Nikt. Asertywność i Twoje zasady są najważniejsze, bo Ty jesteś WSPANIAŁA, MĄDRA, JEDYNA, NIEPOWTARZALNA I JEDNA JEDYNA. Jako Twoja przyjaciółka, szkoleniowiec, wykładowczyni, mentor wierzę w Ciebie ogromnie, więc Ty uwierz w siebie, bo warto. TY" - napisała Paulina Smaszcz.

i Autor: Paulina Smaszcz - Instagram Tak wygląda wnuczka Smaszcz i Kurzajewskiego

Maciej Kurzajewski: Wnuczka pogodzi prezentera i jego byłą żonę Paulinę Smaszcz?