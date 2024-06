Jan Dąbrówka dziadkowie: Anna Jantar i Jarosław Kukulski, rodzice: Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka

Jan Dąbrówka pochodzi z bardzo muzycznej rodziny. Jego babcia - Anna Jantar - do dziś uznawana jest za jedną z najważniejszych wokalistek w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Z kolei dziadek 24-latka - Jarosław Kukulski - był znakomitym kompozytorem. To on jest autorem muzyki do takich przebojów jak: "Najtrudniejszy pierwszy krok", "Tyle słońca w całym mieście" czy "Moje jedyne marzenie". Mamą Jana Dąbrówki jest Natalia Kukulska (znana z takich hitów jak: "Im więcej ciebie, tym mnie" czy "W biegu"), a tatą - Michał Dąbrówka - perkusista, kompozytor i aranżer. Często w takich sytuacjach dzieci idą na przekór przodkom i wybierają sobie inne zajęcia. W przypadku wnuka Anny Jantar jest jednak inaczej. Jan Dąbrówka poszedł drogą rodziców i dziadków i także zajął się muzyką. I to z jakim skutkiem!

Kim jest i jak wygląda Jan Dąbrówka, wnuk Anny Jantar i syn Natalii Kukulskiej?

Wnuk Anny Jantar to bardzo wszechstronny muzyk. Niebywałe, czym para się 24-latek. Chłopak i komponuje, i gra na perkusji, i śpiewa. Potrafi też obsługiwać inne instrumenty. Prawdziwy człowiek orkiestra. Z okazji jego urodzin dumna mama pokazała zdjęcie z synem i dodała wzruszające słowa. - 24 lata miałam jak urodziłam tego jegomościa, a dziś on ma 24 lata. Ten świat jest zaczarowany! A syn - wymarzony! Jaśku, Ty wiesz… a dumam? - napisała Natalia Kukulska, która z Janem Dąbrówką występowała już na jednej scenie. Wnuk Anny Jantar zresztą do swojej kariery podszedł bardzo poważnie. Dostał się na Akademię Muzyczną w Katowicach - Poszedłem na perkusję klasyczną orkiestrową, czyli instrumenty perkusyjne, to jest: marimba, wibrafon, ksylofon, werbel, kotły i perkusja - zdradził kiedyś w "Dzień dobry TVN". Wcześniej wnuk Anny Jantar chodził na zajęcia Warsztatowej Akademii Musicalowej pod patronatem Teatru Roma. - Charakteryzowało go to, że miał wielki talent muzyczny. Bardzo interesował się zajęciami wokalnymi i aktorskimi. Gorzej było z tańcem, ale tutaj nadrabiał swoją pracą i determinacją - wspominał w "DDTVN" Paweł Podgórski, dyrektor akademii.

