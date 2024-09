Tak wyglądało życie Danuty B. przed śmiercią. Odejście Jana Borysewicza było jej "gwoździem do trumny"

Smutne życie Danuty B. Co ją zabiło?

Danuta B. została skazana za sutenerstwo na 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat, 1000 zł grzywny oraz 5-letni zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w postaci agencji modelek. Podczas rozprawy Danuta B. zwróciła uwagę sądu na to, że jest w fatalnej sytuacji finansowej. Przez jakiś czas pracowała dla agencji w Niemczech jako opiekunka osób starszych. Jednak nie afera, którą Piotr Krysiak opisał w "Dziewczynach z Dubaju" stała się przyczyną nieszczęść w życiu Danuty B.

Tak się zaczął powolny upadek Danuty B.

Przyjaciel rodzony Danuty B. zdradził nam tajemnice sprzed kilkudziesięciu lat. Kiedy żonę i córkę Joannę opuścił Jan Borysewicz, zaczął się powolny upadek Danuty. W życiu kobiety pojawił się alkohol, który według informacji przyjaciela rodziny, zniszczył jej życie. Danuta B. została wyrzucona z domu z powodu nieopłacania czynszu i mediów. Później straciła także mieszkanie socjalne. W ostatnich latach życia pomieszkiwała w domu córki Joanny i jej partnera, ale nie układało im się najlepiej.

- Partner Joanny nie był zadowolony ze stylu życia teściowej - powiedział nasz informator.

Danutę B. przy życiu trzymała praca. Dobrze radziła sobie jako opiekunka osób starszych w Niemczech, ale wyjazdy nie były częste. Kobieta istotnie miała ogromne problemy finansowe, z których wyjście się nie znalazło. Afera dubajska i sprawa w sądzie także "podcięły skrzydła" byłej żonie Jana Borysewicza.

Skazane za "Dziewczyny Dubaju"

Co ciekawe, Danuta i Joanna B. same zgłosiły się na policję i dobrowolnie poddały się karze. Przypomnijmy - sprawa opisana w "Dziewczynach z Dubaju" polegała na tym, że matka i córka prowadziły agencję modelek, jednak dziewczyny wyjeżdżały do Dubaju, aby się prostytuować z szejkami. Ta afera ciągnie się do dzisiaj, choć agencja dawno nie istnieje, ale dziewczyny odczuwają skutki w swoim codziennym życiu.

Jan Borysewicz nie chciał wypowiadać się na temat śmierci byłej żony. - Nie będę na ten temat rozmawiał, do widzenia - usłyszeliśmy od gwiazdora Lady Pank w odpowiedzi na nasze pytanie. Według przyjaciela rodziny Danuty B. Jan miał znikać z życia żony na całe miesiące.

Wygląda na to, że po odejściu męża Danuty B. jej życie się zawaliło i nigdy nie udało jej się podnieść. Alkohol, jak zwykle nie okazał się dobrym przyjacielem zagubionej kobiety. W czerwcu b.r. Danuta B. umarła. Powodów jej odejścia nie podano do publicznej wiadomości.