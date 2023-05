Takiego tłumaczenia piosenki "Solo" Blanki jeszcze nie widzieliście. Tłumaczka dała czadu. To nagranie podbija internet

Katarzyna Figura zmieniła kolor i obcięła włosy. "Mam to w mojej wielkiej kształtnej pupie"

Nagranie piosenki "Solo" Blanki hitem TikToka

Blanka Stajkow była tegoroczną reprezentantką Polski na konkursie Eurowizji. Na początku jej wybór budził kontrowersje, a piosenka "Sola" miała nie przynieść nam sukcesu. Finalnie Blanka zajęła 19. miejsce, jednak pojawiły się głosy, że polska wokalistka została oszukana, a gdyby liczyły się jednie głosy publiczności to zajęłaby ona o wiele wyższe miejsce. Bez względu na wszystko Eurowizja może być dla Blanki Stajkow początkiem międzynarodowej kariery. Okazuje się, że pewne nagranie z występem polskiej reprezentantki robi także furorę na TikToku. Chodzi o screen z występu Blanki i tłumaczenie go na język migowy. Brytyjska tłumaczka BBC bardzo wczuła się w występ. Kobieta nie tylko tłumaczy słowa piosenki "Solo" ale również tańczy. Jej zaangażowanie i energia zostały ciepło przyjęte na TikToku, a nagranie odtworzono już blisko 900 tys. razy. Niektórzy zwrócili uwagę, że tłumaczka bawi się lepiej od osób znajdujących się na scenie. - Pani tłumaczka zrobiła lepszy układ taneczny niż Blanka. Czemu nie można było tego wykorzystać od razu?! To byłby hit - czytamy w komentarzach.

