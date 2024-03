"Taniec z gwiazdami": 5. odcinek (RELACJA)

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" i jego 27. edycja to już rozpędzona lokomotywa. Z programem do tej pory pożegnali się: Adam Kszczot, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Beata Olga Kowalska i Filip Chajzer. W ostatnim odcinku odpadły aż dwie pary! W tym tygodniu mamy pożegnać tylko jedną, choć nadal ktoś będzie miał niezbyt udaną Wielkanoc...

Jest afera po odpadnięciu Filipa Chajzera z "Tańca z Gwiazdami". Miał odpaść ktoś inny?!

Wśród jurorów niezmiennie zasiadają: Ivona Pavlović i Ewa Kasprzyk, które z odcinka na odcinek coraz wyraźniej drą koty ku uciesze widzów, oraz Rafał Maserak i Tomasz Wygoda. Program oczywiście prowadzą Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna.

W programie nadal możemy oglądać: Dagmarę Kaźmierską i Marcina Hakiela, Roksanę Węgiel i Michała Kassina, Macieja Musiała i Darię Syta, Anitę Sokołowską i Jacka Jeschke, Maffashion, czyli Julię Kuczyńską i Michała Danilczuka, Aleksa Mackiewicza i Izabelę Skierską, Krzysztofa Szczepaniaka i Sarę Janicką oraz Kamila Baleja i Magdalenę Perlińską. Do tej pory najlepiej radziły sobie panie: Roxie Węgiel i Anita Sokołowska, oraz panowie: Maciej Musiał i Krzysztof Szczepaniak. Jak poradzą sobie w 5. odcinku?

"Taniec z gwiazdami". Para nr 3: Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka

Jako pierwsi w tym tygodniu swoje popisy prezentują Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że partnerką Krzysztofa jest... dziennikarka Aleksandra Rutkowska, obecnie związana z TVP, wcześniej pracowała między innymi w "Polityce", TVN, TVN 24, Nowej TV, Agorze i Ringier Axel Springer.

Para zatańczyła sambę do włoskiego hitu, co spotkało się z zachwytami jurorów. "Ty się tak rozwijasz, tak rozsmakowujesz w tym tańcu..." - podniecała się Ewa Kasprzyk. "Samba jest najtrudniejszym tańcem latino w tym programie, a wy sobie świetnie z tym poradziliście" - dodał Rafał Maserak.

Rafał Maserak dał im za ten taniec 7, Ewa Kasprzyk 10, Tomasz Wygoda 8, a "Czarna Mamba" 6 - w sumie zdobyli 31 punktów.

"Taniec z gwiazdami". Para nr 10: Anita Sokołowska i Jacek Jeschke

Jako drudzy na parkiet weszli Anita Sokołowska i Jacek Jeschke do hitu Rolling Stones'ów " Anybody seen my baby". "Czuje jak wewnętrzny kosmos wiruje" - skomentował Tomasz, a Ewa: "Wow wow wow". Nieco bardziej wylewna była Iwona, która stwierdziła, że spotkały się "dwa tytany pracy".

Ich fokstrot utwierdził jurorów w przekonaniu, że Anita jest jedną z faworytek programu. Od wszystkich jurorów dostali po 10 punktów, czyli w sumie upragnioną zdobyli 40. "Ta choreografia byłą dla mnie pod tytułem: wierzcie w swoją intuicję i wychodźcie ze swoich schematów" - skomentowała Sokołowska.

