Taniec z gwiazdami. Ewa Kasprzyk się zagalopowała?! Jak intymne pogaduszki z kumpelą

Ewa Kasprzyk w programie "Taniec z gwiazdami"

Ewa Kasprzyk kiedyś występowała w programie "Taniec z gwiazdami", a potem dołączyła do grona jurorów show. Po odświeżeniu składu sędziowskiego ze starej ekipy została jedynie Iwona Pavlović. Miejsca Andrzeja Garbowskiego, Andrzeja Piasecznego i Michała Malitowskiego zajęli: Rafał Maserak, Tomasz Wygoda i właśnie Ewa Kasprzyk. Smaczku programowi dodawały różne utarczki słowne pomiędzy "Czarną Mambą" a aktorką znaną m.in. z roli Barbary Wolańskiej w serii "Kogel-mogel". Niektórzy widzowie uważali nawet, że Ewa Kasprzyk nie powinna być jurorką "Tańca z gwiazdami" w jesiennej edycji. Produkcja programu była jednak innego zdania. W ostatnim odcinku popularna aktorka znów dała o sobie znać. Jej osobliwy komentarz zapewne przejdzie do historii show.

Ewa Kasprzyk oceniła występ Rafała Zawieruchy i Darii Sytej. Jak intymne pogaduchy z koleżanką

Słowa Ewy Kasprzyk padły po występie Rafała Zawieruchy i Darii Sytej. Para do rywalizacji na parkiecie stawała mocno podbudowana poprzednim odcinkiem. Przypomnijmy, że 13 października tańczący w tercecie żoną aktora duet uzyskał najwyższą możliwą ocenę, czyli "40 punków". Tym razem do kompletu zabrakło aż sześć oczek. Wystarczyło jednak do tego, by pozostać w grze o Kryształową Kulę. Występ najbardziej spodobał się Ewie Kasprzyk. Problem w tym, że aktorka, oceniając popisy Zawieruchy i Sytej, weszła na drażliwe w telewizji tematy. Wspomniała bowiem o seksie!

Czy może być coś bardziej sexy niż facet z gitarą? Był seks, był ogień... no i gitara

- wypaliła na wizji Ewa Kasprzyk. Tego typu wypowiedź przypominała raczej intymne pogaduchy z koleżanką niż ocenę w telewizyjnym show. Zdecydowanie bardziej na miejscu wydaje się być to, co po występie Rafała Zawieruchy i Darii Sytej powiedziała Iwona Pavlović.

Nie było mojego ukochanego pumpingu, ale był niesamowicie akrobatyczny ten jive. Jesteś taki trochę "z cicha pęk". Masz w sobie to coś

- oceniła "Czarna Mamba".

W niedzielę, 20 października, z rywalizacji w "Tańcu z gwiazdami" odpadły dwie pary: Filip Lato - Julia Suryś i Anna Maria Sieklucka - Michał Kassin. Rafał Zawierucha zatem nadal będzie oceniany przez Ewę Kasprzyk. Ciekawe, co aktorka wymyśli następnym razem.

