"Taniec z gwiazdami". Odcinek z pazurem w rytmie rocka. Jak gwiazdy poradzą sobie po zamianie partnerów?

W poprzednim odcinku nie odpadła żadna para, za to dziś niestety widzowie będą musieli pożegnać aż dwie. Poziom trudności wzrasta, bo pary zaprezentują dziś po dwa tańce, a do tego niektórzy z nich zamienią się partnerami. Ich popisy oceniać będą ja zawsze Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak i Tomasz Wygoda. Co z Maciejem Zakościelny, który doznał kontuzji? Okazuje się, że jest twardzielem i jednak wystąpi. I to dwa razy!

"Taniec z gwiazdami" 20.10.24 - relacja na żywo 20:22 Rafał Zawierucha i Daria Syta prezentują jive'a do piosenki "Sex on fire" grupy Kings of Lion. To bardzo dynamiczny i niezwykle sensualny występ - tytuł rockowego hitu w końcu zobowiązuje. Wow, co tu się zadziało. Rewelacja. Wiele osób zarzuca mi, ze cię faworyzuje, ale ja uwielbiam w tańcu autentyczność, a ty taki jesteś - stwierdził Maserak Czy może być coś bardziej seksi niż facet z gitarą? - zapytała Ewa Kasprzyk. Było niezwykle akrobatycznie, tyle trudnych rzeczy wykonywaliście - dodała Iwona Pavlović. Punktacja: Rafał Maserak: 8 Ewa Kasprzyk: 10 Tomasz Wygoda: 8 Iwona Pavlović: 8 Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Taniec z Gwiazdami (@tanieczgwiazdami) 20:14 Maciej Zakościelny i Sara Janicka rozpoczęli od paso doble do akompaniamentu piosenki ulubionego zespołu aktora, czyli Red Hot Chilli Peppers. Byłeś taki zawzięty w tym paso doble, ze aż za bardzo. Ale to nie było typowe paso. Było takie skondensowane, mocne, brawo - stwierdziła Iwona. Byliście dla siebie, była pasja, była walka, to jest największy walor tego tańca - dodała Ewa Kasprzyk. Punktacja: Rafał Maserak: 8 Ewa Kasprzyk: 9 Tomasz Wygoda: 7 Iwona Pavlović: 8 Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Taniec z Gwiazdami (@tanieczgwiazdami) 20:07 Zapraszamy na relację na żywo prosto z Polsatu. Kolejny odcinek "Tańca z gwiazdami" właśnie się rozpoczął. Dziś przed południem pojawiły się niepokojące informacje o kontuzji Macieja Zakościelnego, która postawiła pod znakiem zapytania dzisiejszy występ aktora. Jednak obawy okazały się na wyrost. Maciej i Sara wystąpią dziś jako pierwsi.

