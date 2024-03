Na te zdjęcia Maćka Musiała i Marii Dębskiej aż WSTYD patrzeć. Mocne łóżkowe sceny. Co on tam wyprawia!

Z miłością do poezji przegrywała miłość do kobiet. Wszystkie romanse Jeremiego Przybory

"Taniec z gwiazdami" powrócił. Specjalna niespodzianka

Program "Taniec z gwiazdami" po dłuższej przerwie wrócił do Polsatu. Wygłodniali tanecznych popisów widzowie z zapartym tchem śledzili pląsy takich gwiazd jak Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Roksana Węgiel, Filip Chajzer i Maciej Musiał. Wszystko jednak przyćmiło wydarzenie, które nie jest bezpośrednio związane z tańcem. Tuż przed startem najnowszej serii programu "Taniec z gwiazdami" ślub wzięli uczestnicy show Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke. Po uroczystości nowożeńcy wybrali się na "wesele" do... McDonalda. Co ciekawe, nie jest to ostatni ślub pary. - 1/2 za nami, kontynuacja w czerwcu - informowała na Instagramie tancerka. Z okazji zmiany stanu cywilnego produkcja programu przyszykowała specjalną niespodziankę dla Hanny Zudziewicz i Jacka Jeschkego.

Nie przegap: Nie doczekał kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami"! Ciało znaleziono w hotelu

Jacek Jeschke i Hanna Żudziewicz wzięli ślub. Gwiazdorzy programu "Taniec z gwiazdami" uhonorowani przez produkcję

Tancerze zostali specjalnie uhonorowani na scenie programu "Taniec z gwiazdami". Jacek Jeschke i Hanna Żudziewicz dostali od produkcji show bukiet pięknych czerwonych róż. To nie koniec! Wszyscy uczestnicy pierwszego odcinka "Tańca z gwiazdami" zaśpiewali nowożeńcom wspólnie "Sto lat". Specjalne życzenia pojawiły się także na profilu programu na Instagramie. - Dzisiaj specjalna niespodzianka dla Hani i Jacka z okazji ślubu. Raz jeszcze kochani — najlepsze życzenia - czytamy we wpisie. Do życzeń momentalnie przyłączyli się internauci. "Piękna para. Wszystkiego najlepszego dla was kochani. Jesteście cudowni. Oby tak dalej!", "Co za piękna wiadomość. Gratulacje kochani" - pisali użytkownicy Instagrama.

W naszej galerii pod artykułem prezentujemy zdjęcia ślubne Hanny Żudziewicz i Jacka Jeschkego