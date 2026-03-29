"Taniec z Gwiazdami". Aż DWIE PARY pożegnały się z programem! Polsat wszystkich wykiwał

Kamil Polewski
Aga Kwiatkowska
2026-03-29 22:34

Za nami kolejna odsłona programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Tydzień temu nikt nie odpadł z rozgrywki, jednak teraz surowe oceny jury i widzów miały już duże znaczenie. Spośród dziesięciu uczestniczących par aż dwie musiały pożegnać się z marzeniami o Kryształowej Kuli. Kto odpadł? Znamy wyniki. Na koniec Polsat zaserwował i widzom, i uczestnikom zaskakujący zwrot akcji.

W 2025 roku "Taniec z Gwiazdami" świętował swój jubileusz - 20 lat i 30 edycji jego polskiej wersji. Zwycięzcą finałowego odcinka okazał się influencer Mikołaj "Bagi" Bagiński, występujący w duecie z Magdaleną Tarnowską. Kto pójdzie w ich ślady? Jak na razie trwają pełne emocji odcinki eliminacyjne. Po piątym wieczorze o wygraną walczy już tylko osiem par.

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" 2026. Ostatnio wzruszył odcinek rodzinny

Czwarty odcinek przyniósł wiele wzruszeń. Uczestnicy wystąpili nie tylko ze swoimi profesjonalnymi partnerami i partnerkami, ale również z wyjątkowymi, ważnymi dla siebie osobami. Zgodnie z niepisaną tradycją Telewizja Polsat zwolniła uczestników ze stresu przed eliminacją i postanowiła, że nikt nie odpadnie z rozgrywki. W minioną środę ogłosiła jednak, że w piątym odcinku odpadną dwie pary. Na pocieszenie gwiazdy mogły wybrać piosenkę, do której zatańczą przed jury i widownią.

Kto odpadł z programu 29.03.2026? Jurorzy i widzowie wyeliminowali dwie pary. Zaskakujący zwrot akcji

W związku z tym, że nikt nie odpadł przed tygodniem, noty jury oraz głosy SMS-owe i online od telewidzów przeszły na kolejny odcinek. 29 marca dziesięć startujących par wystąpiło ponownie, walcząc o kolejne głosy jurorów i fanów. Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda i Iwona Pavlović rozdali nowe punkty, a widzowie "Tańca z Gwiazdami" mogli wspierać swoich ulubieńców przez SMS i darmowe głosy w aplikacji. Po podsumowaniu punktów z dwóch odcinków Iza i Albert byli na prowadzeniu, za nimi uplasowali się Gamou i Hanna, a na dole tabeli znaleźli się Piotr i Magdalena.

Po podliczeniu wyników prowadzący ogłosili, że z programu odpadają Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina oraz Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba. Zapowiedziano też dogrywkę na początku kolejnego odcinka - odpadnie wtedy 1 z 2 par: Izabella Miko i Albert Kosiński albo Kamil Nożynski i Izabela Skierska.

Wyniki głosowania jury w 5. odcinku prezentowały się następująco:

  • Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś: 38 punktów
  • Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz: 40 punktów
  • Para numer 3 – Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta: 31 punktów
  • Para numer 5 – Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba: 27 punktów
  • Para numer 6 – Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina: 27 punktów
  • Para numer 7 – Kamil Nożynski i Izabela Skierska: 34 punkty
  • Para numer 8 – Izabella Miko i Albert Kosiński: 40 punktów
  • Para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska: 18 punktów
  • Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz: 40 punktów
  • Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke: 37 punktów

"Taniec z Gwiazdami" 18. Kto został w show?

Pozostali w walce o wygraną uczestnicy to:

  • Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś
  • Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
  • Para numer 3 – Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta
  • Para numer 7 – Kamil Nożynski i Izabela Skierska DOGRYWKA
  • Para numer 8 – Izabella Miko i Albert Kosiński DOGRYWKA
  • Para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska
  • Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
  • Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke

