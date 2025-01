"Taniec z Gwiazdami". Krzysztof Ibisz zaprezentował wielkiego idola młodzieży

Krzysztof Ibisz rozpalił emocje do czerwoności! Takiej gwiazdy w programie "Taniec z Gwiazdami" jeszcze nie było! Dopiero co Polsat oficjalnie potwierdził, że w kolejnej edycji tanecznego show wystąpi sama Grażyna Szapołowska. Oprócz niej w najbliższej serii "Tańca z Gwiazdami" zobaczymy takich celebrytów jak: Maciej Kurzajewski, Magdalena Narożna, Magda Mołek czy Blanka Stajkow. To jednak nie koniec niespodzianek. Prowadzący "TzG" na swoim profilu na Instagramie zaprezentował przedsiębiorcę, wielkiego idola młodzieży i wschodzącą gwiazdę polskiego internetu - Mikołaja Bagińskiego, czyli popularnego "Bagiego", który na Instagramie zebrał już ponad 370 tys. obserwujących!

Pod artykułem prezentujemy galerię: Grażyna Szapołowska w młodości

Internauci entuzjastycznie reagują na młodego gwiazdora. Czy "Bagi" wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"?

Krzysztof Ibisz - jak wiadomo - jest wiecznie młody, więc z młodymi ludźmi musi miec dobry kontakt. Nie inaczej jest z "Bagim". Wygląda na to, że słynny prezenter Polsatu próbuje zwerbować idola młodzieży do programu "Taniec z Gwiazdami"! - Za ten Ibisz dance @bginsky dostałby pewnie 4x10. Chcielibyście zobaczyć go w kolejnej edycji @tanieczgwiazdami? - podsyca emocje Krzysztof Ibisz w opisie do filmiku, na którym tańczy z "Bagim". Z kolei na nagraniu widzimy wymowny napis.

POV: Robisz Bagiemu przyspieszony kurs tańca, żeby udało mu się wystąpić w najbliższej edycji TzG

- czytamy na filmiku Krzysztofa Ibisza. Internauci entuzjastycznie zareagowali na pomysł prezentera.

Super, Bagi musi być; Idol z idolem!!!; Bierzemy go; Bagi musi być w kolejnej edycji!

- piszą użytkownicy Instagrama.

Przypomnijmy, że w najbliższej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" wystąpi także inna gwiazda internetu - influercerka Maria Jeleniewska, którą na TikToku śledzi ponad 13 milionów obserwatorów! Jak widać, Polsat stawia na widownię w różnym wieku. Dla starszych odbiorców ściągnięto Grażynę Szapołowską, dla młodszych - Jeleniewską. A może jeszcze zobaczymy Bagiego?! To byłoby coś!

Nie przegap: Taniec z Gwiazdami. Dyrektor jednoznacznie o szwindlach! "Nie wiemy, kto SMS-uje"

Sonda Chcecie Bagiego w "Tańcu z Gwiazdami"? Tak, wiele by wniósł do programu Nie, nie pasuje tu Nie wiem, kto to jest

Autor: