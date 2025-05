Iwona Pavlović i Rafał Maserak związki

Zarówno Iwona Pavlović, jak i Rafał Maserak są ludźmi po przejściach. Obydwoje wywodzą się z tańca i obydwoje wielką sławę zdobyli, występując w programie "Taniec z Gwiazdami". O młodziutkim wówczas tancerzu głośno zrobiło się za sprawą jego związku z Małgorzatą Foremniak. Długo był on ściśle tajny, a pikanterii całej sprawie dodawało to, że aktorka jest starsza od Rafała Maseraka o 17 lat. Dziś romans ten to zamierzchła przeszłość. Juror programu "Taniec z Gwiazdami" jest w szczęśliwym związku z Małgorzatą Lis, z którą ma 5-letniego syna Leonarda. Z kolei Iwona Pavlović od 16 lat jest żoną Wojciecha Oświęcimskiego, któremu pomagała wychowywać trzech synów. Jeden z nich ma już swoje dziecko, dla którego "Czarna Mamba" jest babcią. Ale co wspólnego ma Iwona Pavlović z Rafałem Maserakiem?

Iwona Pavlović wprost o podejrzeniach ws. romansu z Rafałem Maserakiem

Jurorka sama wywołała ten temat przy okazji oceny tańca Agnieszki Kaczorowskiej i Filipa Gurłacza. Weteranka "Tańca z Gwiazdami" nawiązała do aktorskich umiejętności tanecznej pary. Czy to pomaga im na parkiecie?

Wydaje mi się, że może być im najnormalniej w świecie łatwiej. Moim zdaniem nie do końca chodzi, o to, że muszą być aktorami, żeby to "coś" było. Zawsze wspominam mój taniec z Rafałem Maserakiem, gdzie też były podejrzenia o jakiś tam nasz romans. Ani ja, ani Rafał nie jesteśmy aktorami, a jednak udało nam się to uzyskać. Oni wydaje mi się, że są tacy sensualni, tam jest wiele reakcji między kobietą a mężczyzną i to robi efekt

- stwierdziła Iwona Pavlović. Swoją drogą pamiętacie, jak podejrzewano ją o romans z Rafałem Maserakiem? Czego to ludzie nie wymyślą... Na marginesie dodamy, że pomiędzy tą dwójką jest jeszcze większa różnica wieku niż pomiędzy Maserakiem a Małgorzatą Foremniak i wynosi 22 lata.

