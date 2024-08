Taniec z gwiazdami. Robert Lewandowski załatwił jej angaż? Gwiazda już się chwali

Lewandowski załatwił jej angaż? Może wygrać?

O tym, że nazwisko Roberta Lewandowskiego padnie w związku z nową edycją "Tańca z gwiazdami", do niedawna nie było mowy. A jednak, stało się. Wystarczyło jedno jego słowo, które być może odmieniło losy młodej pretendentki do miana najlepiej tańczącej gwiazdy. Jak to możliwe?

Pochwaliła się Lewandowskim

W najnowszej, 15. edycji show "Taniec z gwiazdami" udało się zebrać wielkie nazwiska polskiego show-biznesu. Wokół nagrywanych odcinków zrobił się wielki szum, które produkcja umiejętnie podsyca. Na razie na przykład nie ma jeszcze żadnej oficjalnej informacji, kto z kim zatańczy w parach, choć oczywiście są już przecieki. Ale chyba nikt nie przebije młodziutkiej wokalistki i influencerki, która pochwaliła się udziałem w swoim występie samego Roberta Lewandowskiego!

Julia Żugaj opowiada w wywiadach o tym, jak udało jej się dostać do „Tańca z gwiazdami”. Okazuje się, że tańce o "Kryształową kulę" to jej marzenie z dzieciństwa. Jaki jest udział Lewandowskiego w jego spełnieniu?

- To jest moje marzenie z dzieciństwa, więc jak tylko rozpoznawalność zaczęła być bardziej znacząca i zobaczyłam, że program może być w zasięgu, to odzywałam się najpierw do tancerzy i influencerów, których znam — czy oni po prostu mają jakiś kontakt do produkcji, czy z kimś mogę się spotkać, czy z kimś zagadać – zdradziła Żugaj Plejadzie. - Nie wiem w końcu, która droga zadziałała, a może żadna, a może po prostu Robert Lewandowski. To też jest bardzo możliwe, że to wszystko się wydarzyło dzięki niemu. Mój menedżer dostał oficjalnego maila z zaproszeniem i dostałam się - zdradziła 24-letnia gwiazda.

Jedno pytanie na konferencji Lewandowskiego

Jak dokładnie to miało zadziałać? O 24-letniej Żugaj jakiś czas temu zrobiło się głośno za sprawą pytania, jakie zadano Robertowi Lewandowskiemu na konferencji prasowej – czy jest „Żugajką”. To właśnie wtedy o piosenkarce po raz pierwszy usłyszeli fani, którzy nie kojarzyli jej nazwiska.

Czy Robert Lewandowski, kapitan reprezentacji Polski "załatwi" też Julii wygraną? Przekonamy się już wrześniu w Polsacie!

