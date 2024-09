Targi VIVELO. Skąd autorzy mają pomysły na książki? Czy w księgarniach powinno sprawdzać się dowody osobiste? Tylko u nas zdradza pisarka Julia Kubicka

- Moja inspiracja przychodzi z naprawdę bardzo wiele różnych miejsc - zdradziła nam Julia Kubicka. - Przede wszystkim z pociągu i z muzyki, której słucham. Potrafię na długie godziny, kiedy gdzieś podróżuję potrafię włączyć sobie jakąś płytę i snuć w głowie różne historie, które z czasem przemieniają się w książki.

- Jak wiele czasu potrzebujesz, aby książka powstała? Czy trudno jest napisać książkę?

- Z jednej strony jest trudno, ale jeżeli wejdzie się już we wprawę, to staje się to łatwiejsze. Na pewno jest łatwiej, kiedy się to lubi. To zależy od książki, jeżeli chodzi o czas jej powstawania. Jeżeli temat jest naprawdę trudny i wymaga bardzo dużego researchu, to może to trwać od roku do dwóch lat. Jeżeli temat jest prostszy i wymaga mniejszej wrażliwości, czy mniejszej wiedzy merytorycznej, aby napisać taką historię, która będzie "przyjemnym letniaczkiem", to w takiej sytuacji zdecydowanie ten czas się skraca.

- Gdy piszesz masz już z tyłu głowy, że to może mieć wpływ na ludzi, którzy czytają?

- Zawsze. Myślę, że rolą każdego twórcy, każdego artysty jest to, że chcemy wpływać na emocje ludzi, a emocje są doradcą wielu ludzi. Nie zawsze dobrym, ale wiemy, że wielu z nas działa na ich podstawie. Jeżeli wpływamy na emocje, wpływamy na ludzi. W takiej sytuacji na nas, jako na autorach spoczywa bardzo duża odpowiedzialność. Dlatego musimy podejść rozważnie do tworzenia naszych treści.

- Wspomniałaś, że często zaznaczasz w swoich książkach, że dane treści są od danego wieku. W księgarni nie pytają o dowody (osobiste - przyp. red.)...

- Niestety nie jest to robione, my jako twórcy mamy bardzo ograniczone pole działania w tym zakresie. Natomiast ważne jest, abyśmy wykorzystywali wszystkie zasoby, które posiadamy. Abyśmy pisali ostrzeżenia, odpowiednio targetowali swoje treści, informowali w mediach społecznościowych, jaki jest target danego dzieła. Bardzo nam na tym zależy. Mam szczerą nadzieję, że zostanie to zmienione i taka weryfikacja wieku, jeżeli chodzi o książki zostanie wprowadzona. Natomiast my nie możemy wchodzić w kompetencje osób, które są prawnymi opiekunami dzieci i młodzieży, które sięgają po różnego rodzaju literaturę. My możemy ostrzegać, przestrzegać, prosić, natomiast nie możemy fizycznie wykonać żadnych działań i mamy nadzieję, że wkrótce to się zmieni.