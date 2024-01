Te gwiazdy odeszły już z tego świata. Pamiętacie kiedy? Sprawdźmy to! [QUIZ]

W ostatnich latach pożegnaliśmy wiele gwiazd światowego formatu. Postanowiliśmy wrócić do nich wspomnieniami w naszym quizie. Pamiętacie, kiedy umarł Michael Jackson, Zbigniew Wodecki czy Bob Marley? Jeśli tak, to świetnie się składa - chętnie zweryfikujemy waszą wiedzę w naszym quizie. Uprzedzamy już teraz, że aby zdobyć komplet punktów, trzeba będzie wykazać się naprawdę niezwykłą pamięcią. No to co, gotowi? W takim razie zaczynajmy!

QUIZ. Te gwiazdy odeszły już z tego świata. Pamiętasz kiedy? Pytanie 1 z 12 W którym roku zmarł Bob Marley? 1981 1985 1983 Dalej

Szokujące zdjęcia z rezydencji Michaela Jacksona