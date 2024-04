TEDE ostro o Fundacji WOŚP: „Na takie złodziejstwo się nie godzę". Żądano od rapera zapłaty 50 tys. złotych podatku

WOŚP przychodzi do mnie i mówi: „Dzień dobry Panie Jacku tutaj podatek dochodowy – 19 proc. od tej kwoty do zapłacenia”. Tak moi mili, chodziło o to, żebym zapłacił 50 tys. podatku dając samochód. Stwierdziłem, no k... to się nie wydarzy". Nie ma mowy. Na takie złodziejstwo się nie godzę, bo te pieniądze nawet nie dotykają mojego konta