Tego jeszcze nie grali! Roksana Węgiel idzie na wojnę z wróżką! Przewidziała wielkie nieszczęście w jej życiu

Roksana Węgiel to znana polska wokalistka, która zasłynęła z wygrania nie tylko The Voice Kids, ale także Eurowizji Junior 2018. Od tamtej pory piosenkarka regularnie pojawia się w polskich mediach. W jej życiu ostatnio dzieje się bardzo dużo. Jakiś czas temu piosenkarka poinformowała o zaręczynach ze swoim chłopakiem, Kevinem Mglejem. Niedawno zdała także egzamin maturalny. Teraz jednak podpadła jej jedna z wróżek, która przewidziała nieszczęście w jej życiu. O co chodzi?

Roksana Węgiel pozwie wróżkę? Ale się zdenerwowała

Roksana Węgiel i Kevin Mglej są razem szczęśliwi mimo wielu niestety często niepochlebnych komentarzy. Pewna tarocistka w rozmowie z "Twoje Imperium" wywróżyła, że wkrótce związek Roksany Węgiel i Kevina Mgleja czekają bardzo ciężkie chwile. To nie spodobało się piosenkarce. Tak jej odpowiedziała:

- Kochana wróżko, radzę się zapoznać z kodeksem wróżbity. Szczególnie zwrócić uwagę na 3 pierwsze punkty. Na przyszłość, nie życzymy sobie stawiania żadnych tarotów, a Pani polecam praktykowanie rumpologii - powiedziała na Instastory.

Później dodała, że jej kancelaria będzie kontaktować się z takimi osobami. Przypomniała, że w internecie nic nie ginie. Jak przyznała się Roksana Węgiel, zabrała głos w tej sprawie, bowiem wróżbiarstwo jest sprzeczne z wartościami wiary, które wyznaje ona i Kevin.

