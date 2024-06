Halinka Kiepska zakończyła karierę z fasonem!

Marzena Kipiel-Sztuka umarła w wieku 58 lat 9 czerwca 2024 roku. Aktorka zostawiła po sobie zrozpaczonych fanów, którzy kochają aktorkę głównie za rolę Halinki Kiepskiej. A tymczasem gwiazda zagrała więcej ciekawych postaci. W na koniec zagrała w wielkim hicie u boku Roberta Więckiewicza! Poznaj pełną historię kariery Kipiel-Sztuki.

Nikt nie chciał grać w Kiepskich

Kiedy Kipiel-Sztuka pojawiła się w 1999 roku w "Świecie według Kiepskich", jako żona Halinka, żona Ferdynanda Kiepskiego, u boku grającego go Andrzeja Grabowskiego nikt nie przewidział, że ta przygodna będzie trwałą aż 25 lat! Nawoływanie Kiepskiego: - Halinka! - w każdej błahej sprawie słyszeli wszyscy widzowie, nawet Ci, którzy nie oglądali serialu. Co ciekawe, seria na etapie scenariusza została uznana za żenującą i ofertę zagrania głównej roli odrzucił m.in. niedawno zmarły Janusz Rewiński. Tymczasem serial okazał się wielkim hitem, a Marzena Kipiel-Sztuka już na zawsze została Halinką. Ale prawda jest taka, że aktorka nie poprzestała na graniu roli życia.

Marzena Kipiel-Sztuka zaraz po szkole zaczęła od roli... suflera w Teatrze im. Fredry w Gnieźnie. W latach 1989-2000 występowała w Teatrze Dramatycznym w swojej rodzinnej Legnicy, gdzie zadebiutowała w jako salowa i sanitariuszka w "Szpitalu rejonowym". A później aktorka ruszyła w "wielki świat".

Ćierć wieku jako Halinka Kiepska

W telewizji Kipiel-Sztuka pojawiła się po raz pierwszy w 1997 r. w filmie fabularnym "Karakter". Dwa lata później już została na zawsze Halinką Kiepską.

Kipiel-Sztuka cały czas poszukiwała także innych ciekawych ról. W 2001 r aktorka wystąpiła w spektaklu "Ballada o Zakaczawiu". W 2004 i 2006 r aktorka zagrała także w serialu fabularnym "Fala zbrodni".

20 lat w "Pierwszej miłości"

Na kolejne 20 lat Kipiel-Sztuka dołączyła także do obsady innego serialowego hitu. Od 2004 roku do końca oglądaliśmy ją w serialu "Pierwsza miłość" w roli Jolanty, pielęgniarki w Izbie Przyjęć Szpitala Kolejowego we Wrocławiu, w którym m.in. pracował doktor Marek Żukowski.

W 2007 roki Kipiel-Sztuka wcieliła się w matkę Violki w filmie fabularnym "Sztuczki". Cztery lata później już wielka gwiazda pojawiła się w filmach "Kop głębiej", "Galeria", "Fighter", "1:11". Ale mało kto mówi o ostatniej roli aktorki. A to wielki serialowy hit!

Kipiel-Sztuka zakończyła z przytupem

W 2022 roku Marzena Kipiel-Sztuka zagrała u boku Roberta Więckiewicza w serialu "Behawiorysta". Artystka wcielała się w ciotka Horsta, którego zagrał Krystian Pesta. Kto oglądał przebojową serię, wie, jak ważna była ta rola.

Wzruszający wydaje się fakt, że ostatni post Kipiel-Sztuki na jej profilu na Instagramie związany był z jej działalnością komediową. - Zapraszam na Kabaret na żywo na nowy sezon Kliniki Skeczów Męczących!😍 - napisała po raz ostatnie artystka pod filmikiem, w którym występuje w niesamowitym przebraniu, gotowa do występu.

