Telewizja publiczna znika z anteny! Jest konkretna data. Jeśli tego nie zrobisz, TVP nigdy nie wróci

Zmiany dotyczące telewizji publicznej polegają na tym, że w połowie grudnia, dokładnie 15 grudnia, MUX-3, obejmujący takie kanały jak pierwsze trzy TVP oraz serwisy TVP Info oraz TVP Historia, przejdzie na standard DVB-T2 z kodekiem HEVC. Co to oznacza? Musimy zastosować się do instrukcji opublikowanych między innymi w oświadczeniach TVP, aby wszystko działało jak dawniej. W przeciwnym razie możemy stracić TVP, a telewizja publiczna zniknie z naszej anteny. Wirtualne Media wyliczaną, że starsze telewizory i tunery znajdują się w 200-500 tys. polskich domów, gdzie odbierana jest naziemna telewizja cyfrowa. To właśnie w tych domach TVP może zabraknąć już 15 grudnia. Tego dnia zmiany zostaną wprowadzone w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, dolnośląskim, śląskim oraz opolskim. Kolejne zmiany pojawią się w nocy z 18 na 19 grudnia. TVP zabraknie wtedy dodatkowo w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim.

Telewizja publiczna znika z anteny! Co zrobić, by nie stracić TVP?

Dobrze, ale co zrobić, by TVP nie stracić? Telewizja publiczna wydała w tej sprawie oświadczenie. WM donoszą, że zostanie wyemitowanych ponad 2 tys. spotów z udziałem prowadzącego w TVP1 "Teleexpress" Krzysztofa Ziemca oraz Tomasza Wolnego, prezentera "Panoramy" i telewizji śniadaniowej w "Pytanie na śniadanie" w TVP2. Na stronach internetowych regionalnych TVP pojawiają się z kolei materiały informujące o zmianach oraz o tym, co zrobić, jeśli po 15 czy po 19 grudnia nie widzimy kanału w naszym telewizorze. Jeżeli on jest - nie należy robić nic. A jeśli nie ma, trzeba przestroić telewizor lub dekoder. Można to zrobić poprzez "wyszukiwanie kanałów" z pozycji menu w naszym telewizorze. Jeżeli tego nie zrobimy, TVP nigdy samo nie wróci. Istnieją bowiem telewizory, które zmiany dokonają automatycznie, ale i takie, w których trzeba zrobić to ręcznie, by TVP wróciło.