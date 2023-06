Teraz Rzeźniczak uderza w Opozdę i porównuje ją do siebie. Odniósł się do jej relacji z Królikowskim i dolał oliwy do ognia. "Życie pokazało"

Jakub Rzeźniczak porównuje Joannę Opozdę do siebie

Jakub Rzeźniczak nie zwalnia tempa. W wywiadzie, którego udzielił Żurnaliście opowiedział o swoich byłych kobietach, w tym również posądził matkę swojej córki, Ewelinę Taraszkiewicz o prostytucję. W mocnych słowach zdradził, jak wyglądał związek i rozstanie z Magdaleną Stępień z jego perspektywy. Przy okazji odniósł się do niezbyt przychylnych komentarzy gwiazd na swój temat. W swojej wypowiedzi wspomniał między innymi o Maffashion, Qczaju, ale także Joannie Opoździe. Co dokładnie powiedział? Otóż Kuba porównał ich do... siebie. - Ja do tej pory pamiętam, jak znane osoby, jak Maffashion, Qczaj, czy Opozda wypisywały na mój temat, że jestem taki czy taki. Jak życie pokazało, związki tych osób się nie skończyły jakoś dużo bardziej odmiennie - wspominał w rozmowie z Żurnalistą Jakub Rzeźniczak.

Rzeźniczak mówi o związku z Magdą Stępień. "Chciałem zniknąć"

Związek Jakuba Rzeźniczaka z Magdaleną Stępień odbił się szerokim echem. Najpierw wielka miłość, potem ciąża modelki, głośne rozstanie i tragiczna choroba ich synka, Oliwiera. Dla wielu osób niezrozumiałe było, jak piłkarz mógł zostawić ciężarną partnerkę, aby krótko po tym związać się z nową kobietą, Pauliną. - Życie z Magdą stało się zwyczajnie niemożliwe. Była w ciąży, a ja już wiedziałem , że dłużej nie dam rady. Doszło do tego, że chciałem zniknąć, wyjść z domu ze śmieciami i nie wrócić. Nawet dzwoniłem do fundacji Itaka i wiedziałem, że trzeba ich poinformować, żeby nie szukali człowieka. Radziłem się mojej pani mecenas, co mam zrobić, czy lepiej odejść teraz, jak jest w ciąży, czy jak urodzi… Usłyszałem: „To nie ma znaczenia Kuba, i tak Cię zlinczują” – podsumował Rzeźniczak w rozmowie z Żurnalistą.

Sonda Czy poszłabyś na randkę z Jakubem Rzeźniczakiem? Tak Nie wiem Nie, nigdy