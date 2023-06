Ohydne słowa Rzeźniczaka o matce swojej córki. "Za spotkanie z nią zapłaciłem 1500 zł". Taraszkiewicz grozi: "Masz 2 godziny, by publicznie mnie przeprosić"

To jest jakieś szaleństwo, co Katarzyna Figura ze sobą zrobiła! Nigdy byśmy jej nie poznali. "Niepokojące"

Rzeźniczak zarzucił Ewelinie Taraszkiewicz prostytucję

Jakub Rzeźniczak znowu szokuje. Tym razem głośno o nim zrobiło się za sprawą wywiadu u słynnego Żurnalisty. Jakub Rzeźniczak wprost zarzucił Ewelinie Taraszkiewicz, czyli matce swojej córki, że spotykała się z nim za pieniądze. - Ewelinę poznałem przez kolegę, który zajmował się załatwianiem dziewczyn na telefon. Za to spotkanie zapłaciłem chyba 1500 złotych za dwie, trzy godziny - wyznał Rzeźniczak w rozmowie z Żurnalistą. Jednak to nie wszystko. Piłkarz twierdzi, że nigdy nie był w związku z Eweliną i łączył go z nią wyłącznie seks. - Pierwsze dwa spotkania były płatne, a potem spotykaliśmy się tylko i wyłącznie na seks. Ja też w rozmowach z nią mówię przecież, że nigdy z nią nie byłem w żadnym lokalu na randce. My nigdy nie wypiliśmy nawet wspólnie kawy na mieście - twierdzi.

Warto przypomnieć, że Kuba Rzeźniczak był wówczas mężem Edyty Zając, przed którą ukrywał swoje skoki w bok, a potem nawet fakt, że ma dziecko. - Początkowo się zabezpieczałem, potem nie i to jest w ogóle już dramat i skandal - oznajmił Rzeźniczak, który ponoć zawarł z Eweliną Taraszkiewicz umowę, w ramach której miał jej wypłacać co miesiąc określoną kwotę pieniędzy w zamian za milczenie.

Ewelina Taraszkiewicz nie wytrzymała. W ostrych słowach odpowiedziała Rzeźniczakowi

Ewelina Taraszkiewicz nie pozostała dłużna swojemu eks. W swoim Instastories odpowiedziała Rzeźniczakowi na zarzuty i jednocześnie postawiła mu warunek. "Panie Rzeźniczak. Ja to tylko mam nadzieję, że Pan ma te dowodu na tę moją "prostytucję". I tak, oczywiście, że na każde zdania Pana Rzeźniczaka odpowiem. W przeciwieństwie do Ciebie, Panie Rzeźniczak - ja mam dowody. Bardzo, bardzo słaba próba ratowania swojej i tak już zniszczonej reputacji" - napisała Taraszkiewicz i dała mu dwie godziny na publiczne przeprosiny. "Masz 2 godziny, by publicznie mnie przeprosić i odwołać te parszywe kłamstwa na temat Edyty, temat Magdy i przede wszystkim na mój temat. I tym razem skonsultuj się ze swoim prawnikiem." - podkreśliła Ewelina.

