Alina Kamińska tegoroczne walentynki zapamięta na długo. To właśnie w dzień zakochanych na stoku wydarzył się dramat. Aktorka podczas jazdy na nartach zaczęła się coraz gorzej czuć. Ból głowy, karku i pleców stawał się nie do zniesienia. Najpierw pomogli jej ratownicy GOPR, a później śmigłowcem została przetransportowana do szpitala w Bielsku-Białej. Tam padła straszna diagnoza – pękł tętniak mózgu. Kilka godzin później artystka trafiła na blok operacyjny. Po ponad tygodniu wybudziła się ze śpiączki. Niestety jej stan wciąż jest poważny, a żeby mogła wrócić do normalnego funkcjonowania, potrzebna jest kosztowna rehabilitacja. Zrozpaczona córka Kamińskiej, zdecydowała się założyć zbiórkę na jednym z portali, opisując dokładnie całą sytuację. „Przez tydzień mama była utrzymywana w śpiączce farmakologicznej i nie oddychała samodzielnie! Po wybudzeniu było już pewne, że rehabilitacja jest nieunikniona! To jedyny ratunek w walce o powrót mojej mamy do normalnego funkcjonowania i dawnego życia w nieznanym, na ten moment, zakresie…” – to fragment opisu zamieszczonego przez Olę. Koszt leczenia szacowany jest na ponad 200 tys. zł.

Jak można pomóc Alinie Kamińskiej?

Na portalu Siepomaga.pl należy odnaleźć link do zbiórki. Odnośnik do zbiórki znajdziecie TU >>>

Każda złotówka się liczy, by ta kochająca życie kobieta i utalentowana aktorka mogła znów stanąć na nogi i dzielić się dobrem, którego w jej sercu nigdy nie brakowało. Alina Kamińska wielokrotnie pomagała innym, angażując się w akcje charytatywne. Dziś sama potrzebuje wsparcia.

Kim jest Alina Kamińska?

Alina Kamińska to ceniona aktorka Teatru Bagatela w Krakowie. Publiczność może ją kojarzyć z takich spektakli jak "Śmierć pięknych saren", "Wieczór kawalerski" czy "Mayday". Wystąpiła też w kilku polskich serialach i filmach, m.in. „Julia”, "Ojciec Mateusz", "Papiery na szczęście" czy "Na dobre i na złe". Swego czasu udzielała się w słynnych „Spotkaniach z balladą”. Spełniała się również w roli lektorki. Znalazła się również w obsadzie nowego serialu Polsatu "Grzechy sąsiadów".

