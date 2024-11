Tłum gwiazd na gali LACMA. Kim Kardashian wystąpiła w naszyjniku księżnej Diany

Odrzucona kandydatka Sebastiana wróciła do "Rolnik szuka żony". Czegoś takiego jeszcze nie było

W sobotni wieczór odbyła się doroczna gala w Los Angeles County Museum of Art (LACMA), której gospodarzem był luksusowy dom mody Gucci. To jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń w kalendarzu Hollywood, co potwierdziły wystawne kreacje i obecność gwiazd największego formatu. Tegoroczna impreza miała na celu uhonorowanie artystki Simone Leigh i reżysera Baza Luhrmanna. Wśród gości znaleźli się m.in. Kim Kardashian, Blake Lively, Laura Dern, Ellie Goulding oraz Anna Kendrick.

Zjawiskowa Blake Lively na gali LACMA

Wieczór rozpoczął się od przybycia największych sław na czerwony dywan. Blake Lively olśniła wszystkich, wybierając odważną suknię wysadzaną różnokolorowymi diamentami od Tamary Ralph, ozdobioną spektakularną pomarańczową peleryną, co wywołało falę zachwytu i komentarzy. Nie mniej uwagi przyciągnęła Kim Kardashian, która miała na sobie jeden z najbardziej ikonicznych naszyjników księżnej Diany, publicznie pokazując go po raz pierwszy od czasów księżnej.

Wieczór ten okazał się triumfem glamouru. Uczestnicy przybyli w najlepszych stylizacjach, ale to Gucci zdobył największe uznanie, podbijając serca gości swoją nową kolekcją. Gala LACMA stała się więc nie tylko okazją do celebrowania sztuki i filmu, ale również festiwalem mody. Specjalną atrakcją był występ Charli XCX, który dodał energii eleganckiej imprezie.

Gucci, jako gospodarz, zadbał o to, aby cała uwaga skupiła się na jego modowych dziełach, prezentując drugą kolekcję wieczorową Gucci Notte. Kolekcja składa się z 12 wyrafinowanych sukienek oraz czterech eleganckich garniturów, zaprojektowanych z myślą o czerwonym dywanie i nadchodzących świątecznych przyjęciach. Błyszczące tkaniny, zdobienia z koralików, delikatne koronki oraz pióra sprawiły, że kreacje zaprezentowane tego wieczoru były idealnym wyborem na to szczególne wydarzenie.

Zobacz, kto pojawił się na gali! Które kreacje robią największe wrażenie?

Synek Idy Nowakowskiej wystrojony jak ta lala. Paryski szyk na polskiej ulicy. Mamy zdjęcia