Tłumy w warszawskich Złotych Tarasach. Dawid Kwiatkowski spotkał się z fanami [GALERIA]

Dawid Kwiatkowski promuje album "Południe" w Złotych Tarasach

Długo wyczekiwane wydawnictwo Dawida Kwiatkowskiego trafiło wreszcie do rąk słuchaczy. Z okazji debiutu krążka zorganizowano specjalne wydarzenie w centrum Warszawy, gdzie artysta chętnie opowiadał o kulisach powstawania materiału oraz odpowiadał na pytania dziennikarzy. Najwierniejsi sympatycy gwiazdora koczowali przed budynkiem od samego rana, aby zająć jak najlepsze miejsca pod sceną. Twórca mocno docenił to zaangażowanie i po oficjalnej części spędził całe popołudnie na składaniu podpisów na zakupionych płytach kompaktowych oraz winylach.

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DAWID KWIATKOWSKI Z NOWYM HITEM, MARZENIEM O VIRALU I... ZAROSTEM?!

Inspiracje do nowej płyty "Południe"

Tytuł najnowszego krążka nawiązuje bezpośrednio do kilku niezwykle ważnych kwestii dla artysty. Z jednej strony są to klimatyczne podróże w cieplejsze rejony, a z drugiej symbolika momentu w ciągu dnia, w którym słońce świeci najmocniej i znajduje się w swoim najwyższym punkcie na niebie, co stanowiło główny napęd do pracy w studiu.

Nazwałem tę płytę "Południe" nie tylko ze względu na inspiracje, które czerpałem z krajów położonych na południe od Polski, ale również dlatego, że to chwila, gdy słońce jest najwyżej. Stało się ono dla mnie symbolem momentu w życiu, w którym czujemy najmocniej, kochamy najodważniej i po raz pierwszy rozumiemy, że nic nie jest nam dane na zawsze. Bo południe trwa tylko chwilę – mówi o wydawnictwie Dawid Kwiatkowski. - Napisałem tę płytę o miłości, tęsknocie i o tych, którzy zostają w nas na długo po swoim odejściu. Jeśli odnajdziesz tu kawałek własnej historii, będzie mi bardzo blisko do Ciebie – dodaje artysta.

"Południe" - co przygotował dla nas Dawid Kwiatkowski?

Pełne zestawienie najnowszego wydawnictwa piosenkarza otwiera kompozycja zatytułowana „Tańczę chociaż nie chcę”, po której następuje utwór „Zostań tu” z gościnnym udziałem Marcina Wyrostka. Trzecia muzyczna pozycja to „Już się nie boję”, a czwarta to nagrany wspólnie z Kayah singiel „Proszę tańcz”. Na kolejnych miejscach w trackliście słuchacze znajdą takie tytuły jak „Pali się niebo” oraz „Dalej, Dalej! (Chopin, Chopin!)”. Siódma ścieżka to „Ja nic nie wiem”, po której wybrzmiewają piosenki „My”, „Czy wie?” oraz „Tak bym chciał...”. Cały album zamykają kolaboracja z Margaret zatytułowana „Później Ci opowiem” oraz finałowe nagranie „Tańcz Ty”.