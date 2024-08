Bogusław Linda i Monika Jaruzelska: Zakazany romans

W latach 80. Bogusław Linda uważany był w prostej drodze na szczyt. Namaszczono go następcą Zbigniewa Cybulskiego. Niestety, w stanie wojennym część jego filmów utknęła w czyśćcu cenzury. Napięta sytuacja w kraju oraz brak pieniędzy uniemożliwiły mu również wyjazd do Niemiec. "Miałem zagrać z Meryl Streep w Niemczech. Nie miałem jednak paszportu, dolarów na bilet, nie miałem nic! Czułem, że tracę swoje najlepsze lata" - wspominał po latach aktor.

Młody aktor był bożyszczem kobiet i chętnie wdawał się przelotne romanse. "Najważniejsze były dla mnie zawsze przygody i kobiety. I to mnie gubiło" - stwierdził w książce "Zły chłopiec". Przyznał nawet, że Krzysztof Zaleski do Teatru Współczesnego skusił go "najfajniejszymi laskami, jakie tam były". To tam poznał o 11 lat starszą Polę Raksę. Linda przyznał jej, że nie ma gdzie mieszkać, a ta od razu zaproponowała, by wprowadził się do niej. Związek 29-letniego aktora i 40-letniej gwiazdy trwał zaledwie pół roku.

Przystojny aktor nie był zbyt długo sam. Wkrótce w jego życiu pojawiła się "czerwona księżniczka", czyli Monika Jaruzelska. Córkę Wojciecha Jaruzelskiego poznał podczas jednej ze studenckich imprez, w których chętnie wtedy uczęszczał. Początkowo nie wiedział, że oto ma przed sobą córkę człowieka, przez którego nie może rozwijać swojej kariery.

"Córka dyktatora", jak o sobie mówiła, studiowała wtedy polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Starała się trzymać z daleka od polityki i podchodziła do siebie z dużym dystansem. "Waliłam z grubej rury dowcipami o Jaruzelu. To rozluźniało sztywną atmosferę, dzięki czemu nawet nowi znajomi wiedzieli, że można przy mnie swobodnie rozmawiać" - pisała w swojej autobiografii "Towarzyszka Panienka".

Bogusław Linda i Monika Jaruzelska: "Nie byliśmy klasyczną parą"

O tym, kim jest jego nowy obiekt westchnień, Lindę uświadomili znajomi. Bogusław miał obawy, co do spotkań z Jaruzelską, ale po pierwszej randce wiedział, że nie zrezygnuje tak szybko z tej relacji. Monika przekonała go do siebie m.in. swoim poczuciem humoru, błyskotliwością oraz odwagą. Była powiewem świeżości w jego życiu, a jednocześnie czymś niedozwolonym. "Boguś traktował córkę generała jak zakazany owoc" - mówili jego znajomi.

O ich romansie nie mówiło się głośno. Zakochani nie pojawiali się publicznie. Często uciekali do mazurskiej posiadłości Jaruzelskich. Plotkowano, że Jaruzelski o związku córki z aktorem zablokowanym przez cenzurę, dowiedział się dopiero dekadę później. Z kolei inni twierdzili, że generał znał każdy ruch pary.

"Bogusia cieszyła świadomość, że codziennie na prezydenckim biurku lądują raporty o jego spotkaniach z Moniką. Lubił też podczas imprezowania wynosić 'coś na rozgrzewkę' czekającym pod lokalem ochroniarzom prezydentówny" - opowiadały osoby z otoczenia aktora w "Na Żywo".

Związek pary przetrwał rok. Dla kochliwego aktor trwało to dość długo i z czasem zaczął rozglądać się za kolejnym obiektem zainteresowania. Do ostatecznego rozstania doszło po strzelaninie, którą urządził wraz z Władysławem Pasikowskim w wakacyjnej daczy Jaruzelskich. Po tym wyczynie Monika Jaruzelska miała powiedzieć "dość" i zerwać młodym gwiazdorem.

Jaruzelska przez wiele lat milczała na temat swojej relacji z aktorem. Nigdy nie powiedziała również, co tak naprawdę ich łączyło. "Co do mojej znajomości z Bogusiem, powiem tylko tyle, że ze wszystkich znanych mi mężczyzn jest najlepszym kompanem do wielogodzinnych leśnych wypraw, nawet w jesienne słoty. I równie wspaniałym kompanem do wieczornych rozmów. Bardzo Bogusia lubię i cenię jako człowieka i aktora" - napisała w książce "Towarzyszka Panienka".

Kilka słów powiedziała w programie Polsat Cafe. "Boguś lubi wieś, nie lubi blichtru, Boguś ma podobne poczucie humoru jak ja. Na pewno nie byliśmy klasyczną parą" - przyznała. Bogusław Linda nigdy nie wypowiedział się na temat ich związku.

