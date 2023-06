Rany Julek! To, co Piotr Stramowski robił w wieku 17 lat, powala. Zachowało się zdjęcie!

Zaskakujące, co Piotr Stramowski robił w wieku 17 lat

Piotr Stramowski jako młody chłopak najpierw chciał być fizykiem i astronomem, a potem archeologiem. Przed kamerę ciągnęło go jednak jeszcze przed osiągnięciem pełnoletności. Aktor znany m.in. z filmów Patryka Vegi właśnie wrzucił na swój profil na Instagramie fotkę, na której ma 17 lat. Piotr Stramowski wybrał się na casting, prawdopodobnie do popularnego serialu paradokumentalnego "Sędzia Anna Maria Wesołowska". - Znalezione - mój pierwszy casting - pochwalił się fotką były partner Katarzyny Warnke (tu przeczytasz o kulisach ich rozstania). To, że w tak młodym wieku, Piotr Stramowski biegał już na castingi dla wielu ludzi będzie zaskakujące. W końcu w wieku 17 lat chłopcy myślą najczęściej o zabawie z rówieśnikami, koleżankach czy po prostu nauce i zakuwaniu do klasówek. Kto powiedział jednak, że nie można tego łączyć z udziałem w castingach...

Jak się okazało, to był świetny ruch Piotra Stramowskiego. Młody Piotrek "wkręcił" się w sztukę do tego stopnia, że ukończył Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Dziś aktor znany jest nie tylko ze swojego warsztatu, lecz także z wyrzeźbionej muskularnej sylwetki, którą często eksponuje na ekranie. Dlatego szokiem może być to, że Piotr Stramowski kiedyś miał sporą nadwagę. - Do piątego roku byłem chudy, a potem kluseczka. Lubiłem jeść - wyznał kiedyś w rozmowie z "Vivą". - Lubiłem oglądać telewizję i jeść chipsy. Do dziś lubię jeść, ale zwracam uwagę na to, co jem. Na potęgę objadałem się truskawkami. Brałem łubiankę truskawek i każdą maczałem w śmietanie i cukrze. Byłem w stanie zjeść całą cukierniczkę. Teraz jem same owoce. Wyhodowałem sobie tak duży brzuch, że potrafiłem w nim schować… pilota od telewizora. To był mój popisowy numer przed kolegami. Piotr Stramowski lat 12 - wspominał były partner Katarzyny Warknę.

