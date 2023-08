Sylwia Peretti, jak i Katarzyna Alexander, znana jako Laluna Unique zyskały popularności dzięki udziałowi w programie "Królowe życia", emitowanym w stacji TTV. Sylwia Peretti dość szybko zakończyła swoją przygodę z telewizją i skupiła się na życiu poza show-biznesem. Z kolei Laluna kontynuowała swoją przygodę w show, a po zakończeniu "Królowych Życia" występuje w "Diabelnie Boskich". Mało kto wie, że Panie nie przepadały za sobą. Ale to, co zrobiła Laluna po śmierci syna rozerwie Wasze serca!

Sylwia Peretti i Laluna nie przepadały za sobą! Ale ten gest po śmierci syna mówi wszystko

Laluna udzieliła ostatnio wywiadu portalowi "Świat Gwiazd". Celebrytka wyznała, że wiadomość o śmierci Patryka bardzo nią wstrząsnęła. Choć nigdy się nie kolegowały, bo jak uważa Laluna, Peretti za nią nie przepadała. Jednak po tragicznej śmierci syna Peretti, celebrytka zdobyła się na bardzo szlachetny gest.

- Ja wiem, że Sylwia nie darzy mnie sympatią. My nigdy nie byłyśmy koleżankami. Ona kiedyś powtórzyła słowa, kiedy zaufałam i jej coś powiedziałam, a ona to powtórzyła do telewizji. I o to się na nią obraziłam - mówiła Laluna w wywiadzie dla "Świata Gwiazd"

Śmierć młodego Patryka wstrząsnęła gwiazdą TTV. Jako jedyna zdecydowała się na wysłanie kondolencji Sylwii Peretti.

- Jako jedyna z programu "Królowe Życia" złożyłam jej kondolencje i napisałam na story, żeby się trzymała mocno. A wiesz dlaczego? Bo życie weryfikuje. To, że ona mnie nie lubi, to nie znaczy, że ja jej nie współczuję. Ja jej bardzo współczuję. Oczywiście nie odczytała, nie odpisała, miała prawo. Najszczersze kondolencje z całego serca, bo ja naprawdę jej współczuję bardzo - dodała w wywiadzie dla portalu.

Zobacz poniższą galerię: Tak wygląda teraz grób syna Sylwii Peretti. Sportowy samochód i morze zniczy

Pogrzeb Patryka Peretti Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.