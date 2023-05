To, co zrobiła Majka Jeżowska może szokować. Nie każda matka zdecydowałaby się na taki krok. Dręczyły ją wyrzuty sumienia!

Majka Jeżowska to jedna z najbardziej popularnych piosenkarek w Polsce. Jej hit "A ja wolę moją mamę" zna wielu z nas. Wokalistka kojarzona jest co prawda z Polską sceną muzyczną, to w pewnym momencie swojej kariery wyleciała do Stanów Zjednoczonych. W związku z tym, musiała opuścić dom, w tym swojego syna, który wówczas był bardzo małym chłopcem. Piosenkarka przez długi czas miała do siebie wyrzuty sumienia. Po latach zdecydowała się o tym opowiedzieć.

Majka Jeżowska o wyjeździe do USA. Musiała zostawić małego syna

Z powodu wyjazdu do Stanów Zjednoczonych gwiazda opuściła dom i małego syna, Wojciecha. Ze względu na sytuacje finansową nie było innego wyjścia. Do USA wyleciała w 1981 roku, w tym samym roku na świat przyszedł jej syn.

- W USA mieszkałam jakieś 11 lat. Taką miałam wtedy sytuację finansową. Nie wyjechałam robić kariery, tylko po prostu zarobić - powiedziała w "Tak Mamy".

Gdy artystka wylatywała do Stanów Zjednoczonych była w trakcie rozstania z ówczesnym mężem. Rozłąka z synem była dla niej wielkim ciężarem. Jeżowską dręczyły koszmary związane z synem oraz przeświadczenie, że jest złą matką.

- Dopiero, jak przestałam mieć wyrzuty sumienia wobec siebie, że jestem niedobrą matką, bo zostawiłam syna - co prawda pod opieką rodziców, czyli najbliższych mi osób, no ale jednak zostawiłam - przestałam mieć te koszmarne sny. To trwało z pół roku - dodała.

Przez lata było to równie ciężkie dla jej syna. W pewnym momencie swej edukacji syn uczęszczał do szkoły w USA. W podcaście Jeżowska dodała, że jej potomkowi również bywało trudno. Jednak życie w USA sprawiło, że dojrzał, a teraz pobyt w Stanach Zjednoczonych procentuje, bowiem jej syn współpracuje z amerykańskimi firmami.

- Myślę, że syn nie bez powodu poszedł na psychologię. Na pewno miał jakiś żal i problem ze mną, z nawiązaniem takich bardzo bliskich relacji - wyznała.

Aktualnie wiele wskazuje na to, że artystka ma dobre relacje z synem. W 2022 roku wokalistka publicznie radowała się z faktu, iż jej potomek został tatą.

