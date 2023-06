To, co zrobiła sanah wprawiło nas w osłupienie. Żadna inna polska wokalistka nie zdobyła się na to

"Wymarzyłam coś na moich 5 urodzinach. Dopiero dziś, tak trochę nieśmiało, ale chciałabym spróbować zrealizować to marzenie. Nieśmiało, ale jednak…zapraszam Was na STADIONY!!!" czytamy na stronie ucztanaducztami.pl. To miejsce w sieci, gdzie można kupić bilety na najbliższą trasę koncertową sanah, która będzie miała miejsce już jesienią. Artystka marzyła od dziecka, by zapełniać stadiony, dziś to marzenie realizuje. I to z rozmachem. Wszystkie bilety na warszawski koncert na Stadionie narodowym rozeszły się jak ciepłe bułeczki.

Sanah zrobiła to! Wyprzedała Narodowy!

Sanah jest pierwsza polską wokalistką, której udało się sprzedać wszystkie wejściówki na koncert na Stadionie Narodowym. To największe miejsce koncertowe w naszym kraju, które zapełniają nieliczni. Z polskich artystów udało się to dotychczas tylko Dawidowi Podsiadło i Taco Hamingwayowi na podwójnym koncercie w 2019. Dawidowi udało się powtórzyć ten wyczyn samodzielnie - jego sierpniowy koncert na warszawskim stadionie również został wyprzedany. Sanah jest pierwszą polską wokalistką, której to się udało. Informację o tym podała wczoraj w mediach społecznościowych: "Nie mogłam sobie wymarzyć nic innego! Warszawa SOLD OUT! Dziękuję! Jesteście niesamowici". Artystka sprzedała również wszystkie bilety na koncert w gdańskiej arenie. Kto chce ją zobaczyć na stadionie ma jeszcze szansę na bilet do Chorzowa.

Sanah na stadionach już w sierpniu i wrześniu

Jesienna seria koncertów "uczta nad ucztami" obejmuje imprezy na trzech stadionach. Na Stadionie Narodowym w Warszawie piosenkarka wystąpi 22 września, na również wyprzedanej Polsat Plus Arenie w Gdańsku zaśpiewa 8 września, a na Stadionie Śląskim w Gliwicach - 15 sierpnia.

Sanah o płycie „Uczta"